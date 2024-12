Rechazado por sus colegas, así debutó el representante Santrich en el Congreso

“No soy capaz de estar sentada acá con una persona que asesinó a un miembro de mi familia. en nombre de las víctimas del narcotráfico y de la guerra no soy capaz de estar acá sentada. Hoy siento que es una burla con quienes han sido víctimas” , dijo Arias con la voz entrecortada y al borde de las lágrimas, antes de marcharse del recinto.

La presencia de Santrich en el Capitolio no ha dejado a nadie indiferente. Desde que se posesionó, en la mañana del martes, han sido más las voces de rechazo a su nueva condición de congresista . Como el exguerrillero de las Farc es investigado por presunto narcotráfico, muchos de sus colegas, especialmente los parlamentarios del Centro Democrático, han manifestado su indignación y lo han comparado con el capo del narcotráfico Pablo Escobar que en los años 80 también ocupó una silla en la Cámara de Representantes.

“Es indignante, es una burla para el país, es un desafío a la sociedad colombiana lo que usted está haciendo Santrich, y más llegando y colocando los dedos de victoria ante las cámaras. Que venga usted con esa elegancia a decir que la ‘V’ de la victoria… no. Eso está muy mal hecho. A mí me parece que es una burla. Usted está requerido por la justicia (…) no soy capaz de seguir presidiendo esta comisión, y levanto sesión el día de hoy”, fueron las palabras de Cristancho.

Ante la sorpresa del resto de parlamentarios que se encontraban discutiendo un proyecto de ley la sesión de la comisión fue levantada. Acto seguido Santrich se levantó y aprovechó las cámaras de televisión para dar declaraciones a los periodistas.

“No me voy a dejar provocar. Este es un escenario para el debate político, para confrontación de ideas y lo que cabe en este momento es la comprensión y la tolerancia. Voy a tener una actitud positiva porque de lo que se trata es de sacar adelante esa prospectiva de paz que promovemos desde la Farc”, dijo Santrich.

Horas más tarde el uribismo le tenía preparada otra ‘bienvenida’ al exjefe guerrillero. Las curules de la bancada del Centro Democrático exhibían en frente carteles con una fotografía de Santrich con la leyenda: “en el Congreso no queremos narcotraficantes, fuera Santrich”.

“Hoy es un día luctuoso para la democracia, a esta Cámara de Representantes, a este sagrado recinto regresó la mafia”, dijo el uribista Óscar Darío Pérez.

Pasadas las 4:30 de la tarde, Santrich hizo su ingreso al salón elíptico a la plenaria de la Cámara. Allí lo acompañaron, como tratando de arroparlo, las senadoras Victoria Sandino y Griselda Lobo. Y volvió a repetir la señal de la V de la victoria a su ingreso. En ese mismo momento los parlamentarios del Centro Democrático se levantaron de sus asientos, algunos silbaron y en su mayoría levantaron los carteles para manifestar el rechazo a la presencia de Santrich.

Cristian Garcés, del Centro Democrático, leyó un comunicado en el que llamó narcoterrorista a Santrich y exigió que fuera extraditado. “Esta es una mancha de sangre y coca que quedará grabada en la historia de Colombia”. Su comunicado fue respaldado por las bancadas del Partido Conservador, del Mira, Cambio Radical, y el Partido de la U.