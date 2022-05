Registraduría inició la instalación de la Misión de Observación Internacional para elecciones

El domingo 29 de mayo se llevará a cabo la jornada de elecciones presidenciales en Colombia. Seis candidatos permanecen en la carrera electoral con el objetivo de llegar a la Casa de Nariño: Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Rodolfo Hernández, Enrique Gómez y Jhon Milton Rodríguez.

A tres días de las elecciones, la Registraduría Nacional del Estado Civil dio inicio a la instalación de la Misión de Observación Internacional que acompañará los comicios del domingo. Más de 27 organizaciones internacionales estarán presentes en Colombia para hacer acompañamiento técnico y observación electoral durante la jornada.

El evento contó con la participación del ministro del Interior, Daniel Palacios; el registrador Alexander Vega; el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), César Abreo; el jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Colombia, Eladio Loizaga; la vicecontralora general de la República, Lina María Aldana, entre otros.

Según informó la Registraduría, algunas de estas misiones tienen un carácter técnico y han hecho un acompañamiento en los diferentes simulacros que se han realizado. “Son ocho las misiones de observación acreditadas: la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos (OEA), el International Foundation for Electoral Systems (IFES), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel), Transparencia Electoral, el International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA Internacional), la Association of World Election Bodies (A-WEB). Todas tienen el objetivo de brindar garantías y blindar el proceso y la verificación de los softwares de escrutinios”, detalló el registrador Alexander Vega Rocha.

El funcionario, además, anticipó que estas elecciones serán las más vigiladas de la historia: “Están dadas todas las garantías electorales por parte de la organización electoral a la ciudadanía, a los votantes y, en especial, a las fuerzas políticas. Hemos trabajado desde el 14 de marzo con todas las campañas y las decisiones que se han tomado en el plan de acción han buscado, no solo garantías para los candidatos, sino, sobre todo, garantías para la ciudadanía, para que se ejerza el voto”, dijo.

#AEstaHora, el registrador nacional, Alexander Vega Rocha, encabeza en Bogotá la instalación de la Misión de Observación Internacional que acompañará los comicios presidenciales el próximo domingo.#Elecciones2022#GarantesDeLaDemocracia#TuVotoImporta@CNE_COLOMBIA @MinInterior pic.twitter.com/El8ajuNWpK — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 26, 2022

Durante el evento de instalación, el ministro del Interior, Daniel Palacios, aseguró que para que las elecciones salgan bien “tiene que haber una participación de todo el Estado. Desde el Gobierno nacional; desde los órganos de control como la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría; de la organización electoral, la Defensoría del Pueblo, los alcaldes, los gobernadores, las campañas, los partidos y el ciudadano”.

El funcionario también hizo referencia al Plan Democracia, al Plan Ágora y el trabajo conjunto con la Registraduría, mediante los cuales fue posible instalar mesas de votación en territorios de difícil acceso y con condiciones complejas de orden público para los comicios legislativos. “Las elecciones del 13 de marzo llevaron a que hoy en Colombia, por primera vez, estén electos los representantes de las víctimas al Congreso de la República”, destacó Palacios.

El registrador se refirió a las críticas que ha recibido la Registraduría, a propósito del proceso electoral del 13 de marzo y en vísperas a los comicios presidenciales. “Muchas veces creen que atacando a las instituciones pueden acabarlas; gozamos de buena salud. La Registraduría goza de buena salud”, enfatizó.

A renglón seguido, aseguró que la Registraduría cuenta con toda la logística para la primera vuelta presidencial. “Las elecciones en el mundo son una operación logística, desde el punto de vista de la organización. En ella van a intervenir 130.000 personas el domingo, entre personal de la Registraduría, contratistas y, al final, termina interviniendo todo el Estado”, anticipó Vega Rocha.

“Nosotros los observadores nos acostumbramos a hacer la observación en la ciudad capital y eso es muy tranquilo. En la elección de Congreso tuve la oportunidad de invitar a unos observadores al Litoral Pacífico y es otra Colombia. Pero quienes garantizan esa seguridad son las Fuerzas Militares y la Policía (...). Colombia llevaba 20 años de atraso en mesas de votación en la ruralidad. Fue gracias a la voluntad política de esta administración, y gracias al Acuerdo de Paz, que pudimos elegir los representantes de las víctimas, las curules de paz. Pero eso sirvió para que los votos y la accesibilidad del voto llegaran a la ruralidad”, agregó el registrador.