“¡Respete!”: mujeres periodistas reaccionan indignadas ante comentario machista de Verónica Alcocer

El portal Los Irreverentes reveló un video en el que Verónica Alcocer, esposa del candidato presidencial Gustavo Petro, hace comentarios denigrantes en contra de las mujeres periodistas de Colombia. En el video, sugirió que las que ejercen la profesión solo buscan casarse con “los dueños”.

“A todas les va bien, todas entran de reporteras y terminan en el mismo canal casándose con los dueños, pa’ eso entran ahí, ¿pa’ qué crees?”, dice Alcocer.

Frente a las polémicas declaraciones, varias de las más importantes periodistas colombianas reaccionaron en rechazo.

Lo que hizo Verónica Alcocer al denigrar de mujeres periodistas es típico de quienes creen que las mujeres no piensan, no merecen nada y no pueden lograr algo profesionalmente por sus méritos, trabajo y talento, si no, que sus triunfos se apoyan en la cama https://t.co/oYFE0ebnwA — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) June 15, 2022

Por otro lado, Jessica de la Peña, presentadora de Noticias RCN, aseguró que sus triunfos fueron obtenidos con trabajo y sacrificio.

Señora @Veronicalcocerg llevo 25 años de mi vida haciendo periodismo, una profesión que amo con mi vida y JAMÁS he tenido que hacer algo indebido o en contra de mis principios para escalar. Cada triunfo me lo he ganado a pulso y con mucho trabajo y sacrificios personales.RESPETE! — Jessica De La Peña (@Jessie_Dlp) June 15, 2022

Karla Arcila, que dirige la mesa de trabajo de RCN Mundo, calificó de lamentable el comentario de la esposa de Gustavo Petro.

Se que Verónica Alcocer ya se excusó, y muy bien, pero es lamentable que una mujer que puede ser la futura primera dama se refiera así a las periodistas. Es decir, para ella no hay ascensos por el esfuerzo, la disciplina, la experiencia, no, "se casan con los dueños". — Karla Arcila (@Karlaarcila) June 15, 2022

Arcila también habló sobre su historia de vida y cómo ha salido adelante.

Mamá soltera a los 19 años, vendedora de ropa, de platería, mesera en una pizzeria, logré estudiar con mucho esfuerzo, y tras más de 18 años de reportería de andén y sereno hoy soy conductora de un programa de radio, presentadora de tv, y no me casé o me acosté con el dueño. — Karla Arcila (@Karlaarcila) June 15, 2022

Absolutamente irrespetuoso este comentario de @Veronicalcocerg con las periodistas. Eso es lo que piensan de la prensa ? Eso es lo que piensan de las mujeres ? https://t.co/DWGEkkORvf — Darcy Quinn (@darcyquinnr) June 15, 2022

Y entonces la que aspira a ser la primera dama y posa de defensora de las mujeres cree que las periodistas avanzamos es por estar en la cama de algún poderoso. Y claro sale a decir ahora que ese no es su pensar, disculpe @Veronicalcocerg pero esa es usted opinando. — Catalina Suárez B. (@CatalinaSuarezB) June 15, 2022

María Andrea Nieto, columnista de SEMANA, rechazó el comentario de Alcocer, calificándolo de “miserable”.

Quién le dijo a la señora Verónica Alcocer que las periodistas de Colombia van a los medios a acostarse con el jefe!! Qué comentario tan miserable. #PactoMachista #Petrovideos #CaracolPetrista — MARIA ANDREA NIETO (@MAndreaNieto) June 15, 2022

NO, No me tuve que comer a nadie para ser reportera y presentadora. Todo lo he logrado con esfuerzo y disciplina. RESPETE. @Veronicalcocerg y esas disculpas están muy tibias. — Cathy Bekerman (@cathybekerman) June 15, 2022

Johana Amaya, presentadora de RCN, se unió a las voces que rechazan el comentario de la esposa de Gustavo Petro, cuestionando la defensa de los derechos de la mujer que predica.

¿Y @Veronicalcocerg es la que dice que defenderá los derechos de la mujeres. Que trabajará por los valores de la mujer, si es primera dama? No, no dice la verdad y hoy quedó comprobado. Un simple comunicado no borra lo que de verdad ella piensa de la mujer. — Johana Amaya (@JohaAmaya) June 15, 2022

Señora @Veronicalcocerg como profesional, como mujer, como columnista de @vanguardiacom JAMÁS he tenido que hacer algo indebido o en contra de mis principios para escalar. Cada triunfo me lo he ganado a pulso y con mucho trabajo y sacrificios personales.RESPETE! — Cristina Plazas M. (@cristinaplazasm) June 15, 2022

En desarrollo...