Revelan detalles desconocidos del plan de fuga de alias Zeus; se hizo una ‘vaca’ entre varios presos para la huida

Agregó que: “tenemos conocimiento que la financiación obedecía en parte a la búsqueda de motocicletas con sus respectivos conductores, para que estuviesen fuera de las instalaciones y una vez saliendo de allí pudiesen escapar en esas motocicletas. Es decir, toda la coordinación también con los medios de transporte que requerían para emprender la huida. Frente a otras actividades, a otros pagos, a otros montos, no tenemos conocimiento específico en este momento, es objeto también de la investigación penal que se adelanta”.

Ofreció disculpas

Agregó que: “ayer en la tarde me reuní con él (Inspector) y ya entra acá la actuación disciplinaria y vendrán decisiones. Y también no descarto que estas decisiones nos permitan compulsar copia a la Justicia Penal y seguramente a la Fiscalía General, que quede claro, ningún policía puede transitar por caminos diferentes ante la ética y la moral. Y aquí no descartamos que hubo contubernio de algunos policías en la ciudad de Cúcuta, en la estación donde los hechos ocurrieron, que facilitaron la fuga, pero ya entra en una etapa de investigación”.