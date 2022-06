Rodolfo Hernández y Gustavo Petro: ¿cuál es el patrimonio actual de los candidatos?

A menos de 15 días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, los votantes ya empiezan a palpitar lo que serán estas elecciones y las sorpresas que pueden traer. Los colombianos ya desean saber quién será el sucesor de Iván Duque: Gustavo Petro (Pacto Histórico) o Rodolfo Hernández (Liga de Gobernantes Anticorrupción).

Sin embargo, en medio de la coyuntura política, los ciudadanos han mostrado especial interés en temas privados de los candidatos como el dinero que tiene cada uno. Pensando en esto, SEMANA trae una breve explicación del patrimonio que tiene tanto Petro como Hernández, para que así los votantes tengan un argumento más para elegir a uno u otro en la carrera por la Casa de Nariño.

Patrimonio de Gustavo Petro

En noviembre del año pasado, el líder de la izquierda colombiana hizo caso a lo dicho por la Ley 2013 del 30 de diciembre de 2019, que exigía al candidato hacer pública su declaración de renta. Tras la información suministrada por Petro, se pudo conocer que el patrimonio bruto del actual senador es de unos 1.358 millones de pesos.

En Twitter, Petro escribió: “Me permito hacer pública mi declaración de renta del año gravable 2020. Lo anterior, cumpliendo mi compromiso con la ciudadana en el acceso a la transparencia de la información”.

Según se detalla en la declaración, aunque el patrimonio se podría considerar alto, lo cierto es que las deudas que posee también son muchas: 1.129 millones, es decir, la liquidez de Petro fue de 229 millones en 2020.

Cabe recordar que la mayor entrada de dinero del senador es, precisamente, por su trabajo en el Congreso, con un total de 478 millones de pesos anuales, además de un total de rentas no laborales de 56 millones de pesos.

La fortuna de Rodolfo Hernández

Por su parte, el ingeniero tiene un patrimonio mucho más grande que el de Petro, gracias a su empresa constructora H.G. (Hernández Gómez y Cía. Ltda.) con la que ha construido gran parte los municipios de Piedecuesta y Floridablanca, así como de la capital de Santander, Bucaramanga.

De acuerdo con una entrevista que ofreció Hernández a Vicky en SEMANA, en diciembre de 2021 su fortuna ascendía hasta los $400.000 millones, siendo precisamente HG “la gallina de los huevos de oro” del ingeniero.

“Están protocolizadas las declaraciones de renta de mi familia, la mía y de las empresas en la Secretaría General de la Alcaldía de Bucaramanga, porque yo creo que la gente tiene que saber de dónde provienen los ingresos del alcalde. Cuánto tiene, si viene a hacer negocios, si se va a robar el presupuesto público para enriquecerse. Pues le digo de frente: 100 millones de dólares. Esa es mi fortuna”, aseguró Hernández en la conversación.

Asimismo, dijo que desde hace casi 30 años tomó la decisión de no hacer uso de los servicios bancarios, por lo que su visión de economía es ganar dinero con la inversión que ya tiene. De esta forma evita a toda costa endeudarse con el sector crediticio en el país. “En 1994 juré no volver al banco. No porque fuera malo ni bueno, sino porque resolví hacer un plan para cancelar todo y trabajar con capital propio”, añadió.

En cuanto a los gastos que tiene, el exalcalde de Bucaramanga informó, también en conversación con SEMANA, que los impuestos son los más representativos: al día, Hernández gasta un total de 20 millones de pesos en responsabilidades con el fisco, de domingo a domingo; esto es una tributación de más de 7.000 millones de pesos que el ingeniero da a Colombia.