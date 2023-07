¿Satena está dejando de transportar a zonas apartadas de Colombia por cubrir vuelos hacia Venezuela?

Más de dos semanas duró Tatiana ingresando a la plataforma de Satena, tratando de conseguir vuelos para cumplir su sueño de conocer Bahía Solano, un destino paradisíaco ubicado en el departamento de Chocó en el que el océano Pacífico se conjuga con la selva tropical. Hasta ese punto pocas aerolíneas llegan, pero Satena sí, que es una empresa del estado ligada al Ministerio de Defensa de Colombia.

Satena, viaja a destinos apartados, incluso favorece con tarifas más económicas a comunidades de dichas regiones y que pertenecen a estratos 1 y 2. Por eso, cuando no hay vuelos disponibles, se generan una serie de traumatismos para empresarios, pobladores, entre otros. Tatiana solo quería viajar desde Bogotá como turista, pero no encontraba disponibilidad de vuelos. Así que decidió contactarse con el call center. Asegura que la respuesta que le dieron la dejó atónita. Pues le indicaron que como Satena abrió rutas a Caracas, Venezuela, entonces estaban cortos de flotas, pero que Caracas también es un buen destino.

Otros viajeros aseguran haber recibido respuestas similares, tanto así que varios llegaron a cuestionarse, que si la apuesta del gobierno de Gustavo Petro es fortalecer a Colombia en temas turísticos, por qué razón se presentan este tipo de situaciones. A la sala de redacción de SEMANA llegaron estas quejas, por tal razón desde el equipo periodístico se buscaron respuestas directamente de la entidad. El general Óscar Zuluaga, presidente de la aerolínea Satena, aclaró que no se ha dejado de prestar el servicio nacional por atender las obligaciones con Venezuela.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. - Foto: Presidencia de la República

Indican desde la empresa que la suspensión temporal de las rutas hacia Bahía Solano se debió a razones de seguridad y adecuaciones en la infraestructura, tanto en el terminal aéreo como en la pista de aterrizaje, que requerían atención completa para garantizar la seguridad de los pasajeros, y lo cual fue manifestado a la alcaldía de dicho municipio.

Sin embargo, el servicio fue restablecido desde el pasado 15 de junio de 2023, las rutas hacia Bahía Solano fueron normalizadas y los vuelos desde Medellín, hacia este destino, se restablecieron. Indicaron desde la compañía que estos vuelos están disponibles los lunes, miércoles, jueves, sábados y domingos.

En cuanto a las aeronaves utilizadas para viajar a Venezuela, la aerolínea emplea sus aviones Embraer ERJ145, que tienen una capacidad para transportar hasta 50 pasajeros. Estas aeronaves cuentan con la autonomía, capacidad y seguridad necesaria para realizar vuelos internacionales hacia ese destino.

El vuelo tuvo 48 pasajeros a bordo, 29 de ellos de nacionalidad colombiana y 15 venezolana. - Foto: Satena

Explicaron además que, para brindar atención en el aeropuerto y el soporte comercial en Venezuela, se estableció un representante comercial en Caracas. Este personal se encarga de gestionar las actividades relacionadas con la atención a los pasajeros y la coordinación de los vuelos en el país vecino.

Por otro lado, anunciaron que Satena se encuentra en proceso de capitalización por parte del gobierno nacional. Este proceso tiene como objetivo ampliar la conectividad que la aerolínea brinda a destinos sociales, a través de la compra de aeronaves de 19 sillas. Estos aviones permitirán llegar a las zonas más remotas de Colombia, donde la única forma de movilizarse es a través de la vía aérea.

“Es importante mencionar que Satena tiene a disposición el servicio de fletamento de aeronaves con empresas aliadas, para no afectar la operación regular nacional y de esta manera cumplir con los vuelos dentro del país”, enfatizaron.

Satena es una aerolínea que depende del Ministerio de Defensa Nacional. - Foto: Archivo

Hasta el momento, Satena cuenta con una flota compuesta por 12 aeronaves. Este equipo de aviones está conformado por dos Embraer ERJ145, con una capacidad de 50 pasajeros cada uno, dos ATR72 con capacidad para 70 pasajeros, y ocho ATR42 con capacidad para 48 pasajeros.

De los 12 aviones, nueve de ellos prestan sus servicios a través de leasing. “Esto le permite a Satena contar con una mayor flexibilidad en su flota y adaptarse de manera eficiente a las demandas y necesidades del mercado. Con esta combinación de aviones propios y alquilados, SATENA se posiciona como una aerolínea confiable y comprometida con la conectividad aérea de Colombia, ofreciendo opciones de transporte aéreo seguro y eficiente a los viajeros en todo el país”, respondieron de manera escrita a este medio.

En la actualidad, Satena cuenta con un total de 37 destinos a nivel nacional (96 rutas). Para la operación de vuelos hacia Venezuela, la compañía no adquirió nuevas aeronaves ni amplió su personal. En su lugar, “se realizaron ajustes en los aspectos técnicos y humanos, necesarios para llevar a cabo dichas operaciones”, dijeron desde a la aerolínea.