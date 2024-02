Secretario de Seguridad de Bogotá habla en SEMANA y asegura que “los ciudadanos no se pueden dejar atemorizar por la delincuencia”

César Restrepo (C.R.): Lo que ha pasado en Bogotá es que el Gobierno ha iniciado, desde el primero de enero, a recuperar una ciudad en la que los actores de la seguridad están fragmentados, de hecho el primer esfuerzo consistió en reunir a la Policía Nacional, a la Fiscalía General de la Nación, al Ejército Nacional que está desplegado en la ciudad, que es la Brigada 13, la Secretaría de Seguridad, como socios en la construcción de una sociedad que no había sido consolidada durante los últimos años.

C.R.: Sobre esos hechos tenemos unas líneas de investigación muy robustas, en desarrollo, pero yo no puedo entrar en detalles, porque malogro el trabajo de la seccional de inteligencia y de la Seccional de Investigación Judicial, lo que sí puedo decirle es que quienes fueron los autores de estos hechos, aprovecharon algunas debilidades que hay en el sistema urbano para poder golpear estas instalaciones y afectar a sus dueños y a las personas que asistían en estos lugares.

Lo que hemos hecho es que en cada uno de estos casos analizamos el espacio territorial donde ocurrió el hecho, para identificar qué cosas facilitaron la acción de los delincuentes, y adicionalmente hacemos un análisis de cómo los ciudadanos que están en este entorno, se están relacionando con la Policía y con las instituciones, para tratar de identificar dónde no nos estamos coordinando, porque ante esa descoordinación los delincuentes sacan provecho por la falta de una denuncia oportuna, de una llamada de alerta o incluso de tomar medidas preventivas que hagan más difícil el trabajo de minutos, a veces hasta de segundos, de los delincuentes.

C.R.: A mí cuando me preguntan por tiempos acostumbró a no poner tiempos, porque la frustración de los ciudadanos permanentemente es porque no le cumplen esos tiempos, entonces yo le diría que las líneas de investigación son sólidas y que nuestro objetivo y el de la Policía Metropolitana de Bogotá es concluirlas de la manera más rápida posible.