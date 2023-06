SEMANA habló con el conductor de Laura Sarabia, el mismo que llevó a Marelbys Meza hasta la Casa de Nariño. ¿Qué dijo?

La Fiscalía presentó un listado de personas que tendrán que asistir a diligencias de declaración, entrevista e interrogatorio. Entre los convocados hay policías, investigadores y escoltas; la misma Laura Sarabia, su esposo y quien era su conductor, el encargado de llevar a Marelbys Meza hasta la Casa de Nariño para las pruebas de poligrafía: Harold Rondón.

SEMANA contactó a Rondón para preguntarle los detalles de su participación en todo este escándalo, de las circunstancias que rodearon su intervención en el traslado de Marelbys y lo que sabe sobre el dinero que fue hurtado del apartamento de su entonces jefe, Laura Sarabia.

“Yo no puedo hablar nada”, dijo Harold mientras se le preguntó sobre la investigación y qué opinión le quedaba de los llamados de la justicia y entonces aseguró que sería en la Fiscalía donde daría las explicaciones. “Vamos a esperar la diligencia con la Fiscalía que son los responsables del proceso”, advirtió el conductor.

Marelbys le dijo a SEMANA que fue Harold, el conductor, quien la recogió en su casa en el sur de Bogotá para llevarla hasta la Casa de Nariño, pasar todos los filtros sin ninguna clase de registro y llegar hasta los sótanos frente a la casa presidencial. Fue en este espacio donde la seguridad le hizo la prueba de poligrafía a la exniñera, un procedimiento que luego la Fiscalía calificó de ilegal.

“Yo me senté en una silla, me brindaron un tinto y esperé a lo del polígrafo. Ya después me entraron a una sala como una oficina pequeña, salí me quitaron el teléfono por primera vez y cuando terminé lo del polígrafo, me lo volvieron a quitar, me dejaron incomunicada… Me decían: usted es una ladrona, mentirosa, usted puede engañar a esta máquina pero a nosotros no, de aquí va derechito a la cárcel”, dijo Marelbys a SEMANA

La Fiscalía aseguró que en el propósito de esclarecer los hechos, materia de investigación, es necesario escuchar en diligencia de declaración, bajo la gravedad de juramento, al conductor, a Harold Rendón, por considerar que su testimonio es fundamental para definir algunas las dudas en las líneas de investigación.

“De otra parte, Harold Rondón, conductor de la Unidad Nacional de Protección (UNP), asignado a la exjefe de Gabinete de la Presidencia de la República; Andrés Fernando Parra, esposo de la señora Laura Sarabia; y la subintendente Luisa Calle, que hace parte del esquema de seguridad de la exjefe de Gabinete, deberán acudir a declaración jurada este martes 20 de junio”, explicó el ente acusador.

En varios comunicados, Laura Sarabia, entonces jefe de gabinete del Gobierno y la seguridad presidencial, aseguraron que el traslado de Marelbys se hizo con previa autorización de la misma, fue ella quien aceptó desplazarse y luego firmar la autorización para las pruebas de poligrafía.

Por las “chuzadas”

En el caso de las interceptaciones ilegales, la Fiscalía también tomó varias determinaciones de cara a definir responsabilidades, principalmente de los funcionarios de la Dijin que estarían comprometidos con las “chuzadas” a Marelbys Meza y Fabiola, las dos exempleadas de Laura Sarabia, justo el día en que se radicó la denuncia por el robo a su apartamento.

“Por la interceptación ilegal a las líneas de la exniñera y una extrabajadora de servicios domésticos de la exjefe de gabinete de la Presidencia, la Fiscalía indaga la posible configuración de los delitos de fraude procesal, falsedad en documentos público y violación ilícita de comunicaciones”, explicó la Fiscalía.

Por este capítulo y con el ánimo de entender quiénes fueron los encargados de ordenar las interceptaciones ilegales y quiénes las realizaron la Fiscalía no solo citó a interrogatorio a los patrulleros de la Dijin que hicieron la solicitud de interceptación, sino a uno de sus jefes, el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza, el oficial tendrá que asistir el próximo el jueves 15 de junio.