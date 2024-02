“Señor presidente… Tiene usted aquí a un humilde servidor”, la carta de Mancuso tras su llegada a Colombia

“Sin embargo, definitivamente, deben tener una vocación de tribunal de cierre, de lo contrario seguiremos alimentando el círculo vicioso de nuestras violencias. Me pongo a disposición de estas justicias con la plena confianza en que son garantistas de los derechos fundamentales, de mi derecho fundamental a la vida y del Estado social de derecho. Soy consciente de que mi retorno es un desafío para los mecanismos transicionales de juzgamiento y cooperación interjurisdiccional”, señaló Mancuso.

Invita al presidente Petro a no “desistir” de su intención de paz y aseguró que es un “humilde servidor de esa causa”, refiriéndose al proceso de paz total, en el que Mancuso fue nombrado gestor de paz. Señala que la coyuntura es complicada, frente a los desafíos de la misma paz, pero que está dispuesto a “enfrentar” dichos.

“Tengo la tarea de continuar aportando verdad ante el sistema de justicia transicional, no solo con responsabilidad por las implicaciones que tiene en las personas vinculadas en los testimonios, sus familias y las comunidades víctimas, lo haré bajo estrictos estándares que permitan contrastar y determinar que es una verdad cualificada”, señaló Mancuso, en la carta que compartió.

“Por este motivo, me pongo a disposición tanto del Gobierno nacional como de las organizaciones armadas que buscan un diálogo con este, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y las Autodefensas Conquistadores de la Sierra, para acompañar las conversaciones de paz que sean necesarias, no importa lo complejas que sean, no importa el lugar en el que se realicen”, señaló Mancuso.