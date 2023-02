¿Ser vegano o vegetariano afecta los deportistas de alto rendimiento? Esto es lo que se sabe sobre ese debate

Fernando Uribe pasó de anotar 23 goles con Millonarios en 2021 a solo cuatro con Junior en 2022. Las lesiones no le permitieron brillar y responder a las expectativas de la hinchada barranquillera, que lo recibió como una de las grandes contrataciones.

Fue un año difícil, en febrero tuvo una lesión muscular que lo dejó 25 días sin jugar. Su mamá falleció y en el partido que le hizo homenaje con un gol, sufrió un desgarro en la pierna derecha. Fue la última vez que tuvo minutos vestido de rojiblanco.

En diciembre de 2022 volvió a Millonarios para su tercera etapa y se lesionó en la pretemporada. Tanto problema físico generó especulación y uno de los focos de la polémica se puso en la alimentación. Desde Barranquilla argumentaron que el jugador era vegetariano y que el tipo de comida no ayudaba a su condición física. El delantero no incluía en su menú carne de res.

Este es uno de los debates más intensos hoy: si los deportistas de alto rendimiento deben consumir o no proteína animal. Las personas veganas no comen ningún producto de origen animal. El vegetariano, por su parte, puede consumir algunos productos derivados de animales como leche, miel o huevos.

Fernando Uribe, jugador de Millonarios. - Foto: getty images

“Con los veganos es primordial cubrir los requerimientos de proteína y de minerales como el hierro, que contiene la carne, el calcio y zinc, además de vitaminas como la vitamina D y la B12, ya que con la deficiencia de alguno de estos nutrientes un atleta puede ser más susceptible a lesiones y disminuir su rendimiento. Actualmente, no es difícil alcanzar las necesidades proteicas, pues en el mercado hay gran cantidad de suplementos de proteínas a base de vegetales. Los requerimientos de micronutrientes se pueden cubrir con suplementos en el caso de alguna deficiencia”, dijo Maximiliano Kammerer, experto en nutrición deportiva.

SEMANA abordó a Uribe y confirmó que su dieta cambió. “No, yo solo estuve un tiempo sin comer carne, pero ahora no soy vegetariano, como normal”, dijo el delantero de Millonarios.

De esos señalamientos, también fue víctima Sebastián Pérez cuando estuvo en Boca Juniors. “Siento que me fui de ese equipo por ser vegano”, confesó. Para los compañeros del volante era inadmisible que en el país del asado argentino, su colega no comiera carne. Sebastián tuvo una lesión de ligamentos cruzados en la rodilla y a partir de ahí el técnico Guillermo Barros Schelotto no lo tuvo en consideración.

“Me convertí en vegano estando lesionado y me ayudó a recuperarme más rápido. Incluso, siento menos riesgos de lesiones y me ayuda a tener más energía”, contó. Su dieta era el principal argumento de muchos cuando tenía inconvenientes físicos. “Nunca me lesioné después de ser vegano. Me molestaban un poco y era solo por falta de conocimiento del tema”.

Lewis Hamilton, piloto de la Fórmula 1 también es vegetariano. - Foto: getty images

¿Un deportista vegano o vegetariano se lesiona más?

Los nutricionistas que trabajan con deportistas de alto rendimiento confirmaron que la carne de res no es fundamental para cubrir las necesidades de un atleta. “La carne tiene como aporte principal la proteína y en el contexto de las dietas veganas, la vitamina B12. Si el deportista no consume carne, pero sí come huevo o consume lácteos, allí encuentran esta fuente de nutrientes y la suplementación. Sin embargo, si no consumen nada de origen animal, hay que buscar cómo suplementarla y mejorar la asimilación de la misma”, dice Camilo Roa, especialista en nutrición deportiva.

“La absorción y biodisponibilidad de las proteínas vegetales no es la misma que las de las proteínas de carácter animal, por lo tanto, se debe evaluar la capacidad de entrenamiento del deportista, las variaciones de masa muscular y los exámenes clínicos para decidir si se debe realizar alguna intervención nutricional”, dijo Kammerer.

Novak Djokovic, tenista número 1 del mundo también es un deportista de élite que es vegetariano. - Foto: getty images

David González, técnico del DIM, es vegetariano. Decidió serlo por una lesión de tobillo. La inflamación impedía la operación y al investigar descubrió que dejar la carne le ayudaría. “Me da risa que digan que nos lesionamos más. Es un mito y lo pude vivir por diez años compitiendo en la élite. Los únicos problemas que tuve fueron con entrenadores y médicos que creían que sin carne no habría fuerza”.

María Morales, jugadora de la selección Colombia, es otro caso de vegetarianos en el deporte. En SEMANA contó que tomó la decisión por rendimiento. “Ni mito, ni moda. No todo el cuerpo se adapta. Para rendir necesitas que tu cuerpo se ocupe de llevar oxígeno a tus músculos y no de buscar la manera de desinflamar tu sistema gastrointestinal”, explicó la volante.

Como estos colombianos, Novak Djokovic, Venus Williams, Lewis Hamilton o Tom Brady han alcanzado su mejor nivel y grandes títulos siendo veganos o vegetarianos y comprobando que lesiona más el desconocimiento de la nutrición que una dieta elegida.