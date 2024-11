Un artículo publicado en Our World in Data remarcó: “existe un interés creciente en los impactos ambientales, éticos y de salud de nuestras dietas. Para comprender los patrones de consumo de alimentos, podemos observar los datos de ventas del mercado: cuánta carne, lácteos y productos vegetales vendemos. Esto nos informa sobre los países en su conjunto, pero esto no nos informa sobre la variación dentro de una población. Si queremos saber acerca de esta variación, podemos confiar en los datos de encuestas sobre cómo las personas describen sus preferencias dietéticas”.