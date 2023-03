Natsuko Shoji, la mejor chef femenina de Asia en 2022, llegará a Colombia

El próximo 15 de marzo la chef japonesa Natsuko Shoji, quien fue galardonada en el 2022 por The 50 Best como la mejor chef femenina de Asia, visitará Colombia. Shoji estará en el restaurante LEO de Leonor Espinosa y ofrecerá una cena de comida asiática que cerrará con sus icónicos postres.

La cocinera, quien regenta uno de los restaurantes más exclusivos de todo Asia llamado Été, ubicado en la ciudad de Tokio, se ha hecho un lugar en un gremio liderado por hombres. A lo largo de su carrera en cocinas de primer nivel y al frente de su propio restaurante, Shoji ha perfeccionado una técnica inspirada en la meticulosidad francesa, los sabores japoneses y su gusto por la alta costura.

Después de pasar sus años de formación trabajando con Hiroyasu Kawate de Florilège, clasificado en el puesto 39 en The World’s 50 Best Restaurants 2021, Natsuko Shoji decidió dar un salto a la edad de 24 años con la apertura de su propio establecimiento culinario. Allí cocina en un espacio íntimo para solo seis comensales. “Tu éxito no se mide por lo grande y famoso que eres. El éxito se mide por los clientes felices y la sonrisa en sus rostros, el resto encajará”, dijo la chef en entrevista con The 50 Best.

Como una de las cocineras más exitosas de Asia, Shoji se ha convertido en un emblema para las mujeres en la industria gastronómica de su país. De hecho, los reconocimientos han animado a muchas a seguir sus pasos. “Quiero impactar positivamente, inspirar y, con suerte, convertirme en un modelo a seguir para todas las chefs, especialmente porque el número aún es muy pequeño en Japón”, manifestó.

El restaurante de Shoji condensa las influencias gastronómicas niponas y francesas en un complejo menú degustación de 10 platos. “Comencé mi restaurante Été como una tienda de tartas, vendiendo una tarta de mango de forma cuadrada que parece un joyero. Para conmemorar nuestros inicios, servimos una tarta salada cuadrada como comienzo de la comida”, aseveró.

Dicha tarta tiene una base ligera con masa crujiente y está cubierta con erizo de mar fresco que se derrite en la boca, además se corona con una mezcla de especias de Tailandia, yema de huevo de pato curada y jamón Jinhua.

Cabe destacar que conseguir una reserva en Été es casi imposible. Inicialmente, la entrada era solo por invitación, visitada por figuras como el futbolista David Beckham y el chef Rene Redzepi. Las reservas ahora están abiertas para todos, pero con una capacidad tan limitada, esa mesa solitaria tiene una gran demanda.

En su paso por Colombia, Natsuko Shoji cocinará varios de sus mejores platos que logran combinar a la perfección los sabores dulces y salados, en una cena a la que solo podrán asistir 30 personas y estará patrocinada por Glenfiddich, en el marco de la iniciativa In Residence de Leonor Espinosa, quien ya ha traído a varios de los mejores chefs del mundo.

Con esta visita, ya son seis los chefs internacionales que se han tomado los fogones de LEO para cocinarle a los comensales colombianos.