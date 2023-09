“Sería muy grave que en el Gobierno de Gustavo Petro se paramilitarizara el país”: la fuerte advertencia del fiscal General por lo ocurrido en Tierralta

“Hace unos minutos, el Presidente de la República señaló que volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la Fuerza Pública, y dice que eso no puede pasar en su Gobierno, ¡Estoy de acuerdo! Sería muy grave que en el Gobierno de Gustavo Petro se paramilitarizara el país”, advirtió Barbosa en rueda de prensa.

El Fiscal General reiteró que será el organismo que él dirige el encargado de adelantar la investigación. “Quiero decirle de nuevo al Gobierno y al presidente Petro que las funciones de investigación en este país no están en cabeza suya, sino en cabeza de la Fiscalía General de la Nación”.

“No le corresponde al Ejecutivo en Colombia, de acuerdo a sus facultades constitucionales, hacer investigaciones judiciales de ningún tipo. La Investigación la hará la Fiscalía General de la Nación y no vamos a permitir tampoco que la Jurisdicción Penal Militar se entrometa en investigación que tiene que ver con los derechos humanos de las poblaciones rurales en Colombia”, aclaró.

Reseñó que en esa zona delinque la subestructura de Javier Yepes Cantero de la banda criminal del Clan del Golfo, y “al día de hoy tenemos 83 órdenes de captura sin ejecutar contra sus miembros y comandantes en esa zona del país. Es importante que la Policía y la Fuerza Pública estén al frente de esas capturas en zona rural, para sacar a los criminales de las zonas no para atemorizar a la ciudadanía. No podemos volver a las épocas del paramilitarismo como el mismo Presidente lo señaló el día de hoy”.

“Pues si tenemos que verificar qué hay denuncias por parte de la comunidad cuáles son los Actos Urgentes si hay circunstancias de tiempo modo y lugar si hay personas que se pueden identificar y por supuesto llegar rápidamente a la responsabilidad repito no podemos permitir una repara militarización del país en Colombia no lo podemos permitir y eso no puede ocurrir en el barco de un Gobierno que al mismo tiempo rechaza el día de hoy el presidente ese tipo de actos”. aclaró.