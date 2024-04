Solo y sin armamento reapareció Iván Mordisco, jefe de las disidencias de las Farc en un video; pidió hacer las paces con los indígenas

| Foto: Archivo Particular

Así está conformada la primera línea de las disidencias de las Farc de Iván Mordisco. | Foto: Archivo Particular

Aunque en el video no hizo referencia a la crisis, sí dijo que debe haber un diálogo con las comunidades indígenas en el Cauca, con quienes están enfrentados. “Creemos que no se puede repetir la historia de instrumentalización sobre las autoridades y guardias indígenas por parte de grupos armados y las fuerzas militares que pretenden convertirlos en un cuerpo contra insurgente”, dice Mordisco en su declaración.

Alias Andrey, cabecilla de las disidencias de las Farc y que fue designado en la mesa de diálogo con el gobierno, reconoció en SEMANA que están fracturados. “Puedo decirle, con mucha franqueza, que hay un problema de coordinación interna. No puedo decirles mentiras a usted ni al pueblo colombiano. Hay un problema interno frente a las formas de ver e interpretar el momento político del país. En eso hay una gran división. No tenemos confrontación o dificultades a gran escala, hay algunas observaciones que se han venido haciendo. Cuando hablo de nosotros, me refiero a quienes nos mantenemos en el proceso, porque hay una palabra empeñada”.