¿Su candidato está inhabilitado? SEMANA revela el listado de 676 candidatos que no podrían participar en las próximas elecciones

Funcionarios sancionados por la Procuraduría no podrán ser candidatos en las próximas elecciones: presidente del Consejo de Estado

¿Rodolfo Hernández está inhabilitado para las próximas elecciones? Esto es lo que dice la Procuraduría

Aunque el excandidato presidencial y exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández aún no aparece en la lista de candidatos inhabilitados debido a que no ha sido notificado de la última sanción en su contra, de acuerdo con la Procuraduría, no podrá aspirar a la Gobernación de Santander para las próximas elecciones regionales.