Superintendencia de Vigilancia le pone la lupa a 57 empresas de seguridad privada que estarían operando ilegalmente

La Confederación Nacional del Gremio de la Seguridad Privada (Confevip) llevó a cabo su asamblea general en la cual participó el superintendente de Vigilancia, Alfonso Manzur, quien reveló cifras importantes que dejan en evidencia el trabajo que ha venido llevando a cabo dicha entidad en el país.

Por un lado, el superintendente señaló que en total hay 57 empresas identificas que les están aplicando procesos de investigación e inspección por prestar el servicio de vigilancia privada de un modo ilegal. “Es un número alarmante teniendo presente que este dato solo corresponde a dos ciudades en lo que va corrido del año”, afirmó Manzur.

Superintendente Alfonso Manzur Arrieta. - Foto: Superintendencia de Vigilancia

El funcionario fue enfático en indicar que las sanciones van dirigidas a las compañías que contraen empresas de Seguridad Privada que no cuentan por el respaldo de la Superintendencia. El propósito de esta investigación radica en la formalización y legalización de estas empresas para que no tengan problemas frente a la normativa. En caso de llegar a algún punto, estas podrían ser sancionadas y/o cerradas al no acoplarse con las reglas.

“Vamos a abrir las puertas de la Superintendencia para que ellos tengan una asesoría legal de cómo es el proceso para la formalización y no incurrir en el cierre de ninguna empresa”, señaló Manzur sobre el interés por parte de la Superintendencia de llegar a un acuerdo con estas empresas. En la asamblea también estuvo presente Miguel Ángel Díaz, presidente de Confevip.

Miguel Ángel Díaz, presidente Confevip. - Foto: Confevip

Díaz extendió la invitación que hizo el superintendente para las empresas que no están operando bajo el margen legal: “Desde Confevip apoyamos ese concepto de legalidad y queremos que toda la industria sea legal. Este es un gremio muy importante para nuestro país y debemos responder de la mejor manera y con todo en regla”.

En su intervención, el presidente dicha entidad también recordó que en la actualidad el sector brinda más de 380 mil empleos en todo el país y es por ello que instó a los empresarios que tienen malas prácticas a que se sometan a la reglamentación legal estipulada por el Gobierno Nacional. Sumado a ello, reiteró que no estar bajo las políticas avaladas por la ley implicará en las sanciones y clausuras.

“La Superintendencia tiene las puertas abiertas para aquellos que desean formalizar su actividad, estamos prestos a brindar la asesoría legal para todo el proceso de la formalización”, indicó.

Empresa colombiana de Seguridad Privada llega a suelo internacional

Andiseg, empresa colombiana, se abrió paso en el mercado extranjero e indicó que operará en el Estado de Florida, en Estados Unidos. Esta compañía tiene más de 50 años de historia, por lo que esta fue una gran oportunidad para el negocio y una posibilidad para que Colombia amplíe su gama en el comercio internacional de este sector.

La compañía cuenta con tres mil empleados, de los cuales el 53% son mujeres en el área administrativa y otro 25% hace parte del área operativa. Además, presta servicios en mil ciudades y municipios alrededor del territorio nacional.

Miguel Ángel Díaz, el presidente de Confevip y también gerente general de la empresa, indicó que “lo que buscamos es que el personal más experto de seguridad en Colombia sea tipo exportación. Los servicios, las tecnologías, los productos que Colombia produce tienen cabida en los mercados más exigentes, como el de los Estados Unidos”.

Sede Andiseg - Foto: Andiseg

Según afirmó, Colombia también es líder en Latinoamérica en materia de seguridad, siendo admirada en el exterior por su capacidad de salir adelante pese al grave conflicto armado y los diferentes acontecimientos difíciles que ha tenido que vivir el país en muchos años. Es por eso que la mano de obra y el conocimiento colombiano en materia de seguridad, es muy apetecido en el exterior.

“Creemos que tenemos mucho futuro en un país como Estados Unidos, donde su inseguridad y violencia crecen en entornos como colegios y conjuntos residenciales, entre otros”, señaló.