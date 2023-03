Vea aquí en video la controversial entrevista del director de la Policía, general Henry Sanabria: exorcismos, fe, VIH, condón, aborto y su lucha contra el diablo

Las declaraciones que entregó el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, en entrevista exclusiva con la directora de SEMANA, Vicky Dávila, sin duda alguna generaron un verdadero revuelo político en todo el país.

El general Sanabria habló del uso de exorcismo en la institución para abatir a los grandes criminales en todo el territorio nacional, de los casos de VIH al interior de la Policía, además de sus razones para creer por qué el condón “es abortivo”; también hizo referencia a cómo ha sido su lucha contra el diablo.

En especial, uno de los temas controversiales que ha dado de qué hablar es el exorcismo. Sanabria habló con franqueza de este asunto que era tabú en la Policía, pues el exorcismo lo usan para combatir a los criminales que acuden a la brujería para ‘protegerse’.

General Henry Sanabria, director general de la Policía Nacional, con sus vírgenes. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMAN

Incluso el general relató el caso de un delincuente que fue abatido y declarado muerto, pero “cuando estábamos esperando la unidad de levantamiento y de inspección del cadáver, el cuerpo empezó a arrastrarse. Eso fue sobrenatural. Un agente, de esos antiguos de Medellín, me dijo: ‘No, mi teniente, espere y verá’. Entonces empezó a buscarle por todo el cuerpo. Efectivamente, tenía enrollado un amuleto, se lo cortó y ahí murió. Ese tema existe desde hace muchos años y data de miles de años atrás”.

Así mismo, el director de la Policía reveló que llevaban mucho tiempo detrás del Mono Jojoy sin que pudieran darlo de baja, hasta que le hicieron un exorcismo a distancia y fue así como pudieron llevar a cabo el objetivo.

“La Policía hizo varias operaciones contra él y no pasaba nada. Un sacerdote dijo: ‘Mire, es que ustedes no le están pidiendo a Dios. Si ustedes no ponen sus actos en manos de Dios, eso no va a funcionar’. Entonces realizamos las sagradas eucaristías con ese propósito y, desde Bogotá, se hizo el exorcismo. Es decir, cuando el capitán romano les dice a los ancianos: ‘Díganle a nuestro señor que cure a mi siervo’, Jesús le respondió: vamos. Y el capitán le contestó: ‘No, no es necesario que vayas. Con una palabra que tú digas bastará para sanarme’. Ahí se crean los exorcismos a distancia. Entonces Nuestro Señor desde ahí ordena y queda curado”, dijo.

General Henry Sanabria, director feneral de la Policía Nacional y Jorge Briceño, alias 'Mono Jojoy'. - Foto: Juan Carlos Sierra / León Darí

Entre algunos de los líderes criminales que, según la Policía, se encuentran ‘protegidos’ por algún tipo de brujería, el general Sanabria mencionó, por ejemplo, a uno de la las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

“Le disparaban y no caía. Entonces acordaron rezar el padrenuestro mientras disparaban. Antes de salir a esas operaciones se bendicen las armas y se les dice: ‘Disparen, pero recen’. En este caso, el intendente disparó rezando y lo abatió”, explicó el oficial.

General Henry Sanabria, director general de la Policía Nacional. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Por otro lado, en la entrevista exclusiva con SEMANA, el general Henry Sanabria reveló que 12.000 policías, aproximadamente, tienen VIH en la actualidad. Por lo que recordó las recomendaciones que les hizo a sus superiores hace algunos años: “Les dije: ‘Mire, hay que tener cuidado porque la Policía Nacional, de las cuatro fuerzas, es la que más personas tiene con VIH y ese virus lleva a la muerte’”.

A raíz de la pregunta sobre la cantidad de casos, el oficial explicó: “Lastimosamente, como somos tantos, hay una comunidad LGBTIQ grande en la institución. No hay de pronto esa educación que les permita a ellos ser cuidadosos en lo que hacen”.

Sin citar fuentes directas, y asegurando que solamente se conocían cifras de quienes lo habían revelado, el director de la Policía aseguró que el 47 % de los casos de VIH se presentan en la Institución que él dirige. El oficial aseguró que ya le ha pedido a sus hombres que se protejan.

General Henry Sanabria, director general de la Policía Nacional, aseguró que al interior de la institución hay una comunidad LGTBIQ. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista Semana. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMAN

“Hay que tener cuidado, porque los invitan a fiestas, las llamaban ‘la fiesta verde’, una cosa así. Eso se presta para la ingesta de licor, para muchas cosas. Mi recomendación es no asistir a ese tipo de situaciones, cuídense mucho’. Pero ya en esto de los programas específicos de protección sexual, se encarga la Dirección de Sanidad”.

Ahora, frente al aborto, Sanabria aseguró que “es matar a una personita que se está formando. Y el artículo 91 del Código Civil dice que hay que proteger la vida del que está por nacer. Ese es un texto hermoso. (Abortar) es un pecado muy grave. Es matar, violar el quinto mandamiento”.

Finalmente, en cuanto al tema del condón, Sanabria aseguró que no está de acuerdo con el uso de este preservativo: “Personalmente no, porque es un método abortivo, sobre todo para los casados por la Iglesia. Una de las promesas matrimoniales es: ‘¿Aceptarás los hijos que Dios te mantendrá? y uno dice: ‘Sí, acepto’”.