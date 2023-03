Alcaldesa Claudia López reaccionó a las declaraciones del director de la Policía, Henry Sanabria, a SEMANA. Esto dijo

En las últimas horas, las declaraciones que hizo en entrevista exclusiva con SEMANA el director de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, han generado un serio debate en el país. Entre las declaraciones que hizo el oficial están temas sobre exorcismo y casos de VIH en la institución.

Por un lado, hay quienes apoyan las aseveraciones de Sanabria, pero también hay quienes han criticado severamente la posición del general. Por ejemplo, el presidente del Senado, Roy Barreras, no dudó en manifestar que el oficial, pese a que es una buena persona, “vive en la Edad Media”. Indicando que con sus dichos se “discrimina y estigmatiza a la comunidad LGTBI”.

Para el congresista, quien se formó como médico, lo dicho por el director de la Policía va en contravía de toda evidencia científica. “Discrimina y estigmatiza a la comunidad LGTBI contra evidencia epidemiológica –se protege más del VIH que los promiscuos hetero–. Además, ¡proscribe el condón como ‘abortivo’! No funciona en una sociedad moderna y progresista”, indicó Barreras a través de su cuenta de Twitter.

Gral Sanabria es buena persona pero vive en la Edad Media.Discrimina y estigmatiza a la comunidad LGTBI contra evidencia epidemiológica -se protege más del VIH q los promiscuos hetero- además proscribe el condón como “abortivo”!No funciona en una sociedad moderna y progresista https://t.co/zs8mUjLqAt — Roy Barreras (@RoyBarreras) March 26, 2023

No obstante, la más reciente en sumarse al debate fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. La mandataria indicó que con tantos desafíos que debe afrontar la Policía en temas de seguridad y criminalidad en varios departamentos del país, el general Sanabria se ha dedicado a dar sus apreciaciones personales, las cuales catalogó de sesgadas y discriminatorias.

La alcaldesa Claudia López lanzó serias críticas al general Henry Sanabria. - Foto: Esteban Vega La-Rotta

“Con tantos desafíos para enfrentar la criminalidad y mejorar la seguridad en ciudades y departamentos, y el director de la @PoliciaColombia dedicado a dar sus apreciaciones personales, además sesgadas, discriminatorias y faltas de rigor científico, sobre exorcismo, VIH y aborto”, aseveró López.

Con tantos desafíos para enfrentar la criminalidad y mejorar la seguridad en ciudades y departamentos y el director de la @PoliciaColombia dedicado a dar sus apreciaciones personales, además sesgadas, discriminatorias y faltas de rigor científico, sobre exorcismo, VIH y aborto 🤷🏻‍♀️ pic.twitter.com/H5JjfGPaSe — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) March 26, 2023

Cabe mencionar que la alcaldesa, en su presentación de rendición de cuentas realizada en el Movistar Arena, lanzó fuertes críticas hacia la Policía, a tal punto de manifestar que estafaron al Distrito.

“Quiero contarle a Bogotá una cosa que me parece indignante, y me reuní con el director general de la Policía porque me parece una estafa a Bogotá. Con sus impuestos nosotros pagamos la formación de 3.000 nuevos policías, porque Bogotá necesita más policías, somos muchos, 8 millones y solo tenemos 17.000 policías, deberíamos tener mínimo 23.000″, sostuvo.

Por otra parte, un grupo de congresistas le ha pedido al presidente Gustavo Petro delegar a otra persona para su cargo. La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, aseguró que el general está en la “época medieval” por lo que el jefe de Estado debe relevar al general de manera urgente.

Para la congresista de Risaralda del Pacto Histórico, Carolina Giraldo, lo que dijo el general va en contravía de la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. “Refleja prejuicios sobre la población LGBTI. Insostenible”.

Carolina Giraldo Botero, representante a la Cámara. - Foto: Cortesía

Casos de VIH

En la entrevista exclusiva con SEMANA, el general Henry Sanabria reveló que 12.000 policías, aproximadamente, tienen VIH en la actualidad. Por lo que recordó las recomendaciones que les hizo a sus superiores hace algunos años: “Les dije: ‘Mire, hay que tener cuidado porque la Policía Nacional, de las cuatro fuerzas, es la que más personas tiene con VIH y ese virus lleva a la muerte’”.

A raíz de la pregunta sobre la cantidad de casos, el oficial explicó: “Lastimosamente, como somos tantos, hay una comunidad LGBTIQ grande en la institución. No hay de pronto esa educación que les permita a ellos ser cuidadosos en lo que hacen”.

Sin citar fuentes directas, y asegurando que solamente se conocían cifras de quienes lo habían revelado, el director de la Policía aseguró que el 47 % de los casos de VIH se presentan en la Institución que él dirige. El oficial aseguró que ya le ha pedido a sus hombres que se protejan.

“Hay que tener cuidado, porque los invitan a fiestas, las llamaban ‘la fiesta verde’, una cosa así. Eso se presta para la ingesta de licor, para muchas cosas. Mi recomendación es no asistir a ese tipo de situaciones, cuídense mucho’. Pero ya en esto de los programas específicos de protección sexual, se encarga la Dirección de Sanidad”.

General Henry Sanabria, director general de la Policía Nacional. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

Acto seguido, el oficial aseguró que no está de acuerdo con el uso del condón: “Personalmente no, porque es un método abortivo, sobre todo para los casados por la Iglesia. Una de las promesas matrimoniales es: ‘¿Aceptarás los hijos que Dios te mantendrá? y uno dice: ‘Sí, acepto’”.