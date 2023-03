Gustavo Bolívar toma distancia y sale en defensa del director de la Policía Nacional: “Lo considero un buen hombre”

El exsenador aseguró que si las creencias del general Henry Sanabria no afectan a nadie puede seguir en lo suyo.

De manera sorpresiva, el exsenador Gustavo Bolívar se alejó de las fuertes críticas que se han emitido en las últimas horas en contra del director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, -tras sus declaraciones en la entrevista exclusiva con SEMANA- y salió en defensa del oficial.

He tratado con el General Henry Sanabria, director de la Policía y lo considero buen hombre, buen ciudadano y gran policía.

Hay libertad de culto. Mientras no le haga daño a nadie, que cada quién crea en lo que quiera. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) March 26, 2023

Bolívar, quien varias veces se destacó por sus mensajes en contra de la Institución y sus integrantes, aseguró esta vez que ha tratado varias veces con el general Sanabria, calificándolo de ser un “buen hombre, buen ciudadano y un gran policía”.

Frente a lo manifestado sobre su religión y concepciones en temas como el aborto, el excongresista -una de las personas más cercanas a Gustavo Petro en la campaña presidencial- indicó que se debe respetar el hecho que en Colombia existe la figura de libertad de culto, la cual está en la Constitución Política.

“Hay libertad de culto. Mientras no le haga daño a nadie, que cada quién crea en lo que quiera”, trinó el exsenador. Sin embargo, la publicación que tuvo una gran repercusión, no fue de buen recibo por parte de sus seguidores, quienes manifestaron que en esta oportunidad no compartían su posición.

Bolívar, quien renunció a su curul hace unos meses, se despegó de las fuertes críticas que han hecho varios integrantes del Pacto Histórico, que consideraron que el general Sanabria debía ser alejado del cargo por atacar los derechos humanos, reproductivos y sexuales.

Críticas al general Sanabria

El presidente del Senado, Roy Barreras no dudó en manifestar que el general Sanabria pese a que es una buena persona “vive en la Edad Media”. Indicando que con sus dichos se “discrimina y estigmatiza a la comunidad LGTBI”. Para el congresista, quien se formó como médico, lo dicho por el director de la Policía va en contravía de toda evidencia científica.

“Discrimina y estigmatiza a la comunidad LGTBI contra evidencia epidemiológica –se protege más del VIH que los promiscuos hetero–. Además proscribe el condón como ‘abortivo’!No funciona en una sociedad moderna y progresista” (sic), manifestó Barreras en su cuenta de Twitter.

Esta voz se sumó a la de un grupo de congresistas le ha pedido al presidente Gustavo Petro delegar a otra persona para su cargo. La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza aseguró que el genera está en la “época medieval” por lo que el jefe de Estado debe relevar al general de manera urgente.

Por su parte, la congresista de Risaralda del Pacto Histórico, Carolina Giraldo, lo que dijo el general van en contravía de la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. “Refleja prejuicios sobre la población LGBTI. Insostenible”.

Mientras que Alejandro Ocampo, congresista también del Pacto Histórico, advirtió que los casos de VIH que se presentan en la institución es por una falta de educación sexual, “no por utilizar condón y menos por culpa de la comunidad LGBTI al interior de la Policía. El general Sanabria no debe estigmatizar ni señalar a su personal”. Igualmente, advirtió que se desconoce el principio constitucional que estableció a Colombia como un Estado laico. “Cada colombiano puede profesar la fe que quiera, tener la preferencia sexual que considere. El aborto según la Corte Constitucional es un derecho que tienen las mujeres sobre su cuerpo y los y las policías, tienen este derecho y el aborto no es un pecado mortal”.

En medio de la discusión, el senador del Centro Democrático, Ciro Ramírez, advirtió que las creencias religiosas del general no pueden interferir en la dirección de la Policía Nacional. “Importante que la ideología y la creencia de fe de un director de una institución tan importante para los colombianos, como la Policía Nacional, no se vea afectada por esas creencias. Es importante también que lo que se ha dicho no tenga efectos ni consecuencias en la administración”, señaló.