Roy Barreras reacciona a declaraciones del director de la Policía y asegura que el general Henry Sanabria vive en la Edad Media

Sin lugar a dudas, las aseveraciones que hizo en entrevista exclusiva con SEMANA el director de la Policía Nacional, general Henry Sanabria, generaron un verdadero debate en el país y no dejaron indiferente a nadie. Entre las manifestaciones que hizo el oficial, la que se relacionó con los casos de VIH en la Institución despertó todo tipo de comentarios.

Unos 12.000 policías tienen VIH. Bogotá, julio 19 de 2021 Foto: Guillermo Torres Reina / SEMANA - Foto: GUILLERMO TORRES REINA

El más reciente en responderle fue el presidente del Senado, Roy Barreras, quien no dudó en manifestar que el general Sanabria pese a que es una buena persona “vive en la Edad Media”. Indicando que con sus dichos se “discrimina y estigmatiza a la comunidad LGTBI”. Para el congresista, quien se formó como médico, lo dicho por el director de la Policía va en contravía de toda evidencia científica.

“Discrimina y estigmatiza a la comunidad LGTBI contra evidencia epidemiológica –se protege más del VIH que los promiscuos hetero–. Además, proscribe el condón como ‘abortivo’! No funciona en una sociedad moderna y progresista” (sic), manifestó Barreras en su cuenta de Twitter.

Un grupo de congresistas le ha pedido al presidente Gustavo Petro delegar a otra persona para su cargo. La representante a la Cámara Jennifer Pedraza aseguró que el genera está en la “época medieval” por lo que el jefe de Estado debe relevar al general de manera urgente.

Por su parte, para la congresista de Risaralda del Pacto Histórico, Carolina Giraldo, lo que dijo el general van en contravía de la protección de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. “Refleja prejuicios sobre la población LGBTI. Insostenible”.

Mientras que Alejandro Ocampo, congresista, advirtió que los casos de VIH que se presentan en la institución es por una falta de educación sexual, “no por utilizar condón y menos por culpa de la comunidad LGBTI al interior de la Policía. El general Sanabria no debe estigmatizar ni señalar a su personal”. Igualmente, advirtió que se desconoce el principio constitucional que estableció a Colombia como un Estado laico. “Cada colombiano puede profesar la fe que quiera, tener la preferencia sexual que considere. El aborto según la Corte Constitucional es un derecho que tienen las mujeres sobre su cuerpo y los y las policías, tienen este derecho y el aborto no es un pecado mortal”.

General Henry Sanabria, director general de la Policía Nacional. Bogotá, marzo 21 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista SEMANA. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMAN

Casos de VIH

En la entrevista exclusiva con SEMANA, el general Henry Sanabria reveló que 12 mil policías, aproximadamente, tienen VIH en la actualidad. Por lo que recordó las recomendaciones que les hizo a sus superiores hace algunos años: “Les dije: ‘Mire, hay que tener cuidado porque la Policía Nacional, de las cuatro fuerzas, es la que más personas tiene con VIH y ese virus lleva a la muerte’”

Tras la pregunta sobre la cantidad de casos, el oficial explicó: “Lastimosamente, como somos tantos, hay una comunidad LGBTIQ grande en la institución. No hay de pronto esa educación que les permita a ellos ser cuidadosos en lo que hacen”.

Sin citar fuentes directas, y asegurando que solamente se conocían cifras de quienes lo habían revelado, el director de la Policía aseguró que el 47 % de los casos de VIH se presenta en la Institución que él dirige. El oficial aseguró que ya le ha pedido a sus hombres que se protejan.

General Henry Sanabria, director general de la Policía Nacional. Bogotá, marzo 21 de 2023. Foto: Juan Carlos Sierra-Revista SEMANA. - Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO

“Hay que tener cuidado, porque los invitan a fiestas, las llamaban ‘la fiesta verde’, una cosa así. Eso se presta para la ingesta de licor, para muchas coas. Mi recomendación es no asistir a ese tipo de situaciones, cuídense mucho’. Pero ya en esto de los programas específicos de protección sexual, se encarga la Dirección de Sanidad”.

Acto seguido, el oficial aseguró que no está de acuerdo con el uso del condón: “Personalmente no, porque es un método abortivo, sobre todo para los casados por la Iglesia. Una de las promesas matrimoniales es: ‘¿Aceptará los hijos que Dios te mantendrá? y uno dice: ‘Sí, acepto’”.