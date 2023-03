La alcaldesa Claudia López le hace un fuerte llamado al Gobierno nacional: “que nos dejen tener una Policía local”

Este jueves 23 de marzo, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, desde el Movistar Arena presentó la rendición de cuentas a los bogotanos frente a las inversiones realizadas a lo largo de su mandato. Al evento asistieron más de 10.300 personas.

“Estamos aquí para contarles cómo vamos, en qué hemos mejorado, en qué tenemos que mejorar. Estamos aquí para darles las gracias a todos los jóvenes, a las mujeres, a los empresarios, a las familias de Bogotá, porque es gracias a sus impuestos, a sus aportes, a sus iniciativas que hemos logrado superar la pandemia, superar la muerte, superar la pobreza”, indicó la mandataria local.

Sin embargo, algo que llamó la atención durante el evento fueron las críticas hacia la Policía Nacional, a tal punto de manifestar que estafaron al distrito.

Alcaldesa Claudia López hace fuertes declaraciones en contra de la Policía Nacional. - Foto: Ágata

“Quiero contarle a Bogotá una cosa que me parece indignante, y me reuní con el director General de la Policía porque me parece una estafa a Bogotá. Con sus impuestos nosotros pagamos la formación de 3.000 nuevos policías, porque Bogotá necesita más policías, somos muchos, 8 millones y solo tenemos 17.000 policías, deberíamos tener mínimo 23.000″.

López aseguró que el gobierno anterior le propuso un trato, con el objetivo de que la ciudad pudiera tener dicha expansión, acuerdo que fue cumplido por el Estado; no obstante, la alcaldesa afirmó que los uniformados que llegaron fueros trasladados a otros lugares del país.

“El gobierno anterior me propuso que si pagábamos la formación de los policías los dejaban en Bogotá. Bogotá pagó la formación de 3.000 policías, llegaron 1.500 en el 2021, en diciembre del año pasado otros 1.500, pero como les parece que ya se llevaron 1.500, o sea ya no tenemos 3.000 más”.

Además, agregó que “Bogotá no puede seguir gastando los impuestos de los bogotanos en la Policía Nacional que debería financiar el Ministerio de Defensa, para que además nos tumben, nos hagan una trampa de llevarse los policías que nos habían dicho que iban a dejar en Bogotá, así es imposible, tenemos que tener lealtad”.

La alcaldesa le solicitó al presidente Gustavo Petro la creación de una Policía local. - Foto: guillermo torres-semana

En ese orden de ideas, la alcaldesa Claudia López le hizo un llamado al Gobierno nacional y al Ministerio de Defensa. López le solicitó al presidente Gustavo Petro que tramite una ley para crear una Policía local de Bogotá, la cual dependa de la Alcaldía.

Asimismo, en su cuenta de Twitter la mandataria replicó el mensaje manifestando su intensión de dejar a los policías en Bogotá. “¡Si invertimos en la formación de 3 mil policías, los deben dejar en Bogotá! Si nos quitan los policías, entonces le pido al Presidente de la República que nos dejen tener una policía local”.

Hacemos un llamado respetuoso, pero muy firme, al Gobierno Nacional y a @mindefensa: si invertimos en la formación de 3mil policías, los deben dejar en Bogotá! Si nos quitan los policías, entonces le pido al Presidente de la República que nos dejen tener una policía local. pic.twitter.com/IfSDrNVpPt — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) March 24, 2023

Concejal de la Alianza Verde denuncia ‘comité de aplausos’ en rendición de cuentas

A través de sus redes sociales, el concejal de Bogotá por la Alianza Verde, y actual precandidato a la Alcaldía de Bogotá, Martín Rivera Alzate, arremetió nuevamente en contra de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, al denunciar un aparente ‘comité de aplausos’ durante un reciente evento de rendición de cuentas organizado por la administración distrital en el Movistar Arena.

El trino, emitido a primeras horas de la mañana de este jueves, 23 de marzo, lamentaba que “la participación ciudadana en la administración de Claudia López se quedó en promesas de campaña y tomas para la foto”, advirtiendo que quienes iban a acudir al acto en el que la funcionaria iba a presentar su balance de gobierno no era la comunidad, sino una serie de funcionarios públicos que iban a tener como objetivo ‘aplaudir’ los resultados expuestos por la mandataria.

Alcaldesa de Bogotá rinde cuenta de su gestión ante un Movistar Arena lleno de asistentes. - Foto: Twitter/ @ClaudiaLopez

“Hoy veremos el Movistar lleno de funcionarios y contratistas que, “obligados”, aplaudirán la labor de la alcaldesa”, sentenció Rivera, quien acompañó su señalamiento con lo que sería el pantallazo de un chat de funcionarios de la Alcaldía, en el que un coordinador del evento recordaba la importancia de que los trabajadores de la Alcaldía que habían sido citados como ‘asistentes’ al escenario, lo hicieran sin portar las prendas o insignias que permitieran asociarlos como trabajadores públicos.

En el mensaje citado por Martín Rivera, se aclara que los únicos que podrían portar las chaquetas del gobierno López, son aquellos que tuvieran que participar en logísticas u operación de la rendición de cuentas.