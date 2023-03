Claudia López celebró la estocada de la reforma política: “terminó siendo una colcha de gabelas y politiquería”

Luego de que el presidente de la República, Gustavo Petro, le diera la estocada final a la reforma política que se estaba discutiendo en el Congreso, después de las fuertes críticas que recibió la iniciativa, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, salió a reconocer y aplaudir la decisión del jefe de Estado.

Desde su cuenta de Twitter, el primer mandatario lanzó varios sablazos en contra de la reforma política, advirtiendo directamente que en su contenido no queda ningún tema progresista, sumándose a las voces que desde el Pacto Histórico han tomado la decisión de apartarse del controversial proyecto.

“Creo que en la reforma política no queda ningún tema progresista. Sin listas cerradas y cremalleras, es decir, que permitan igualdad de curules para hombres y mujeres y sin financiación estatal de las campañas, la reforma no aporta a un avance en la calidad de la política”, fueron las palabras del presidente Petro.

Presidente Gustavo Petro le dio la estocada final a la reforma a la política. - Foto: Presidencia

Es así como la alcaldesa López celebró que el proyecto se haya hundido. “Hace bien el presidente en reconocer que el control político argumentado y riguroso derrotó la Reforma Política, que terminó siendo una colcha de gabelas y politiquería”, dijo la mandataria distrital.

López aprovechó para felicitar además a la bancada de la Alianza Verde, “que con argumentos y respeto, pero con toda firmeza, hundió (la reforma a la política)”.

Hace bien el Presidente en reconocer que el control político argumentado y riguroso derrotó la Reforma Política, que terminó siendo una colcha de gabelas y politiquería.

Felicitaciones a la bancada del @PartidoVerdeCoL que con argumentos y respeto pero con toda firmeza la hundió. https://t.co/87GIHCFywK — Claudia López Hernández (@ClaudiaLopez) March 23, 2023

En otro mensaje publicado desde su cuenta de Twitter, López también reconoció el control político de otros partidos en contra de la reforma. “Es justo reconocer que la propuesta de Reforma Política liderada por el Pacto Histórico no solo se hundió por la bancada Verde, sino por el liderazgo de otras bancadas como el Partido Liberal, Oxígeno, Nuevo Liberalismo y Senadores de la Comisión Primera”, comentó.

La alcaldesa Claudia López celebró la decisión de retirarse la reforma a la política. - Foto: Esteban Vega La-Rotta

Vale mencionar que en las últimas horas, un grupo de congresistas le habían enviado una carta al ministro del Interior, Alfonso Prada, solicitándole el retiro de varios artículos del proyecto de reforma política que son considerados ‘micos’.

Entre estos artículos se encuentra uno que permitiría la reelección inmediata de los congresistas y otro que establece la posibilidad de que los legisladores sean ministros.

“Le solicitamos al Ministro Alfosno Prada retirar de la reforma política los artículos que permiten la reelección inmediata del actual congreso y el que abre la puerta para que congresistas sean ministros y si lo desean, puedan regresar nuevamente a curul”, dijo la representante Katherine Miranda, una de las impulsoras de la carta.

Katherine Miranda - Foto: diana rey melo-semana

Posteriormente, la congresista de la Alianza Verde señaló en otro mensaje que en “el gobierno del cambio no caben los ‘micos’” al tiempo que aseguró que otros de sus colegas se sumaron con sus firmas a la petición.

“Se suman más congresistas a mi iniciativa de eliminar los ‘micos’ o archivar la reforma política! En el gobierno del cambio no caben los ‘micos’”, manifestó la congresista.

Hay que recarlcar que ante las críticas, el ministro del Interior, Alfonso Prada, ya había confirmado que el propio presidente Gustavo Petro pidió hacer los cambios necesarios o, de lo contrario, se pedirá el hundimiento de la iniciativa.

“Hablé con el presidente Petro. Me dijo que si no se mejora la reforma, el propio Gobierno va a pedir su hundimiento y que comencemos de cero, para ratificar el hecho de que no estamos casados con prejuicios, pero tampoco renunciamos al principio democrático de debatir y defender lo que es defendible de la reforma. Me parece que hay muchos elementos que se pueden defender y podemos mejorar”, dijo el ministro Prada.

Alfonso Prada, ministro del Interior. - Foto: esteban vega la-rotta-semana

Indicó que el Gobierno está abierto al diálogo y sostuvo que con los partidos de la coalición podrían sentarse a dialogar y revisar el articulado porque, incluso, hay temas que a él tampoco le gustan de la iniciativa.

“Renunciar al debate es lo que jamás compartiré democráticamente, simplemente archivar por archivar y no sé si algunos quieren darle un mensaje al Gobierno y evadir el debate de alguna manera”, agregó Prada.