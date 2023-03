Presidente Petro pedirá hundimiento de la reforma política si no se hacen modificaciones de fondo

La reforma política está pasando por su peor momento. Además de los ‘micos’ que se le colgaron para el quinto debate, este miércoles estuvo a punto de hundirse por falta de votos. El senador Alejandro Chacón, del Partido Liberal, se opuso férreamente a esos polémicos artículos.

Por esa razón, el ministro del Interior, Alfonso Prada, confirmó que el propio presidente Gustavo Petro pidió hacer los cambios necesarios o, de lo contrario, se pedirá el hundimiento de la iniciativa.

“Hablé con el presidente Petro. Me dijo que si no se mejora la reforma, el propio Gobierno va a pedir su hundimiento y que comencemos de cero, para ratificar el hecho de que no estamos casados con prejuicios, pero tampoco renunciamos al principio democrático de debatir y defender lo que es defendible de la reforma. Me parece que hay muchos elementos que se pueden defender y podemos mejorar”, dijo el ministro Prada.

Indicó que el Gobierno está abierto al diálogo y sostuvo que con los partidos de la coalición podrían sentarse a dialogar y revisar el articulado porque, incluso, hay temas que a él tampoco le gustan de la iniciativa.

“Renunciar al debate es lo que jamás compartiré democráticamente, simplemente archivar por archivar y no sé si algunos quieren darle un mensaje al Gobierno y evadir el debate de alguna manera”, agregó Prada.

El ministro del Interior señaló que la reforma política es necesaria para el país y el debate debe darse de fondo para mejorar la democracia, el sistema de los partidos, la representación política y la equidad de género.

Las declaraciones del jefe de la cartera política se dieron después de que al interior de la Comisión Primera del Senado se presentara una fuerte discusión porque varios congresistas señalaron que la iniciativa, impulsada por el Pacto Histórico, pretende beneficiar a los “politiqueros de Colombia”.

Por ejemplo, el senador Humberto de la Calle pidió hundir toda la reforma política y que se trabaje en una nueva iniciativa que tenga el consenso de todos los sectores.

“Aberrante también resulta que ahora un congresista puede ser ministro y regresar al Congreso, lo cual no era la versión original de lo que se aprobó en primera vuelta. Yo francamente creo que en virtud de esta degradación, sería mejor que esa reforma se cayera completa y que nuevamente empecemos el camino de una reforma estructural más seria y que toque muchos de los elementos de los cuales aquí no se habla”, señaló.

El presidente del Congreso, Roy Barreras, dijo que para él lo único que es importante es aprobar las listas cerradas y que los demás artículos podrían hundirse. “Lo único que importa es la lista cerrada, que además es un mandato del Acuerdo de Paz, todo lo demás puede eliminarse, puede desaparecer, nada tiene que ver con el acuerdo de paz. La mal llamada reelección de los congresistas, que no hay reelección, pero que también es inútil, no se necesita”, sostuvo Barreras.

Estos son los ‘orangutanes’ que trae la reforma política y que la tienen a punto de hundirse

Son, por lo menos, cuatro ‘orangutanes’ que tendría esta iniciativa que es impulsada por el Gobierno Petro y defendida por el ministro del Interior, Alfonso Prada.

Uno de los puntos que más ha generado molestia es el artículo que permitiría pasar a los congresistas al Ejecutivo. Lo escrito en la ponencia indica que los legisladores podrían ser ministros y volver al Legislativo sin problema alguno. Esto quiere decir que si se van al Gobierno y les va mal, la curul los estaría esperando.

El otro “mico”, según la ponencia, permitiría una reelección inmediata de los legisladores. “Para el periodo de transición al nuevo sistema de democratización interna para la selección de los candidatos que integrarán las listas cerradas y bloqueadas de los partidos y movimientos políticos con personería jurídica, se utilizarán los diferentes mecanismos establecidos en el artículo 107 y en la Ley. Para la organización de esas listas, por una única vez se podrá tener en cuenta el orden de elección, sin condicionamiento de género, del último periodo constitucional para la respectiva corporación”.

Esto significa que quienes fueron elegidos conservarían la misma posición en la lista, lo que ha generado gran molestia en diferentes sectores.

Otro punto polémico es que los congresistas podrían participar en las elecciones de alcaldías y gobernaciones en cualquier momento porque se eliminarían las inhabilidades que existen. Actualmente, si un legislador quiere participar en dichos comicios, debe renunciar un año antes de la elección para no quedar inhabilitado.

Como si esto fuera poco, el transfuguismo sigue vivo y permitiría, por una sola vez, el salto de un partido a otro sin problema alguno. Ese tema es preocupante porque ya en Colombia hay cerca de 35 colectividades.

Por esos cuatro ‘orangutanes’ es que diferentes sectores están en contra de la reforma política. La Alianza Verde, La U, sectores del Pacto Histórico, Cambio Radical, Centro Democrático y Diginidad han dicho que votarán por el no.

En ese sentido un grupo de congresistas envío una carta al ministro del Interior, Alfonso Prada, una carta solicitándole el retiro de dichos artículos que tanta polémica han generado en el país.

“Le solicitamos al Ministro @alfonsoprada retirar de la reforma política los artículos que permiten la REELECCIÓN INMEDIATA del actual congreso y el que abre la puerta para que congresistas sean ministros y si lo desean, puedan regresar nuevamente a curul”, dijo la representante Katherine Miranda.