Lucía Bastidas buscará ser candidata a la Alcaldía de Bogotá: “Carlos Amaya sería un error y un ventrílocuo de Claudia López”

SEMANA: mucho se ha especulado sobre su posible candidatura a la Alcaldía de Bogotá, ¿se va a lanzar?

Lucía Bastidas (L. B.): sí, voy a ser candidata a la Alcaldía de Bogotá, toca es mirar cuál va a ser el mecanismo interno en el partido de la Alianza Verde y aunque hoy en día es bien sabido cuál es mi posición en el partido, claro que voy a jugármela, no es momento de callar, pues Claudia López quiere lanzar a Carlos Amaya y el otro sector del Verde quiere que haya consulta con el frente amplio del petrismo, pero yo no soy ninguno de los lados, así que es el momento de tomar posición.

SEMANA: pero usted bien lo dijo, su posición al interior de la Alianza Verde no goza de mucho respaldo, ¿cómo hará para obtener el aval del partido?

L. B.: con los ciudadanos, por encima del partido están los ciudadanos, la campaña a la Alcaldía es de los ciudadanos y tengo que representar esa posición que yo he venido peleando dentro del partido.

SEMANA: ¿la idea es promover entonces una consulta ciudadana para que la gente sea la que elija al candidato de la Alianza Verde?

L. B.: el objetivo es un mecanismo democrático interno dentro del partido, lo que pasa es que todos los aliados de Claudia López son los que tienen la mermelada, y hay otros que son allegados al petrismo, pero yo no voy con ninguno de los dos sectores, por eso es que hay que levantar la voz y volver a recuperar el centro de la Alianza Verde, que fue el objetivo con el que se creó el partido.

SEMANA: ¿qué ha podido sondear al interior de la Alianza Verde?, ¿cuándo se tomaría una decisión frente al candidato a la Alcaldía?

L. B.: yo estoy en el ejecutivo distrital y este jueves hay una reunión para el tema de logístico y demás, la idea es aprovechar el encuentro y empezar a indagar, pues aún no sabemos si el partido va a tener candidato único o si va a ir a una consulta con el frente amplio que sería el Partido Liberal, el Partido Verde y el Pacto Histórico.

Concejal Lucía Bastidas. - Foto: Concejo de Bogotá

SEMANA: pero usted lo que espera es que la Alianza Verde tenga candidato único...

L. B.: lo que quiero es que el Partido Verde recupere su centro y tengamos candidato único y entendamos que la Alianza Verde no es Claudia López, ni es la línea petrista.

SEMANA: ¿y ha pensado en una posible recolección de firmas para poder avalar su candidatura a la Alcaldía?

L. B.: no, porque como yo no me salí del partido, no tengo otra opción que esperar el aval, a no ser que me echen, pero no me van a echar, no me van a dar ese papayaso.

SEMANA: ¿siente usted que la alcaldesa Claudia López quiere poner sucesor?

L. B.: claro, Claudia López quiere poner sucesor, quiere poner a Carlos Amaya.

SEMANA: ¿y qué opinión le merece el posible apoyo de la alcaldesa Claudia López a Carlos Amaya?

L. B.: es poner a la ciudad al garete. Claudia López piensa que tiene a su favor a todos los concejales a los que les ha dado mermelada, cree que 32 concejales la van a apoyar con Amaya, pero tenga por seguro que apenas comience la Ley de garantías, todos los que fueron peñalosistas, petristas, samuelistas, van a regresar a su feudo y eso es lo que están haciendo. Claudia cree que con la mermelada lo va a lograr, pero la mermelada no es la que pone alcalde en Bogotá y estoy segura de que el candidato que tenga la línea de Claudia López no va a ser alcalde de la ciudad.

Claudia López lo ha hecho mal, y por eso yo he dicho que por encima del partido tiene que estar la ciudad, y por eso he hecho control político en contra de Claudia desde el día uno de su administración, apoyando varias cosas, pero criticando lo que hay que criticar, y eso es lo que no le gusta a Claudia López porque a ella le encantan son los concejales que le hacen caso y esa ha sido la discusión dentro del Partido Verde.

Lucía Bastidas. - Foto: Pablo Andrés Monsalve

SEMANA: Carlos Amaya es verde, usted también es del verde, si el partido le pide apoyar a Amaya, ¿usted lo apoyaría?

L. B.: primero debemos es buscar el mecanismo interno que más nos sirva, donde la burocracia y la mermelada de Claudia no sea la que defina el candidato, porque si no será un tiro en el pie para el mismo partido. Lo que sí tengo claro es que yo voy a jugar un papel en el escenario y le voy a dar duro a Amaya, quien es el compadre de Luis Ernesto Gómez, y por eso fue que Luis Ernesto decidió no lanzarse.

SEMANA: eso quiere decir que ya se puede dar por descontado que usted no hará parte de las elecciones al Concejo de Bogotá...

L. B.: así es, la idea es dar la pelea, ganar la consulta en el partido y ser candidata a la Alcaldía. Creo que la política sin mujeres está incompleta, además yo conozco la ciudad, tengo la experiencia y no puedo quedarme callada y, por el contrario, debo defender mi posición, que es el centro del Partido Verde.

SEMANA: ¿cuál sería el mensaje para la Alianza Verde?

L. B.: Bogotá va mal, los indicadores así lo demuestran, la gente está insatisfecha y por eso el Partido Verde debe pensar es en la ciudad, porque Bogotá no aguanta otro desastre.

SEMANA: en ese sentido, ¿cree usted que sería un error que el Partido Verde le dé el aval a Carlos Amaya?

L. B.: claro, Amaya va a ser un ventrílocuo de Claudia López, Amaya no conoce a Bogotá, no sabe de la ciudad, Amaya cree que tener un apartamento en Rosales es sentir el clamor bogotano; no, Bogotá no se aprende de un día para otro, pueden tener toda la plata, toda la mermelada, pero no tienen el conocimiento y la responsabilidad para dirigir la ciudad.

SEMANA: ¿en qué debe mejorar Bogotá?

L. B.: sin duda alguna en seguridad y movilidad. Sin seguridad no hay una ciudad de 24 horas, tampoco hay reactivación económica y los bogotanos están cansados de salir a la calle y que los roben o los maten en el camino por culpa de la delincuencia. Y la gente también está cansada de la movilidad caótica que hay en la ciudad. Esa es la agenda y las prioridades para trabajar.

También se debe trabajar en lo que hemos denominado subir el autoestima de la ciudad, la gente quiere un líder que una, que tenga autoridad, que acabe con el desgobierno, es decir, que pongamos la casa en orden y esa es la agenda que vamos a proponerle a la gente.

Lucía Bastidas cuestionó y rajo a la administración de la alcaldesa Claudia López. - Foto: Archivo particular

SEMANA: ¿de 1 a 5, qué calificación le da usted a la administración de la alcaldesa Claudia López?

L. B.: le pongo 2,5...

SEMANA: se raja la alcaldesa...

L. B.: rajada. Lo único nuevo y propio de Claudia López es el sistema del cuidado, que por supuesto que hay que tomarlo y fortalecerlo, pero otra impronta de Claudia en la ciudad, no lo hay.

SEMANA: ¿qué otra cosa continuaría de esta administración?

L. B.: el programa de Jóvenes a la U también lo potenciaría, me parece interesante, pero en tema de infraestructura, movilidad y seguridad, Claudia se raja.