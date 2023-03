El director de la Policía se despachó en SEMANA, habló de exorcismos, el aborto y la comunidad LGBTIQ: estas son las 10 frases más reveladoras

El director de la Policía, general Henry Sanabria, se despachó en diálogo con SEMANA. Habló del uso de exorcismos en la institución para abatir a los criminales, de lo sucedido en Caquetá donde fueron secuestrados más de 70 policías, la forma en la que combate al diablo, la comunidad LGBTIQ y el aborto, entre otros temas.

Estas son las 10 frases más reveladoras pronunciadas por el general.

“El ministro del Interior tuvo en riesgo su vida”

El general Sanabria reveló que lo que existió en San Vicente del Caguán con los más de 70 policías que fueron sometidos a un supuesto “cerco humanitario” en realidad fue un secuestro extorsivo. “La Fiscalía está tratando de establecer si hubo presencia de un grupo armado ilegal, porque eso cambiaría la connotación y podría ser una toma de rehenes. Lo del cerco humanitario fue una expresión utilizada con el propósito de garantizar la vida de los policías”

Incluso, reveló que la vida del ministro del Interior, Alfonso Prada, quien acudió al lugar a servir de mediador, estuvo en riesgo: “.Él, en varias oportunidades, tuvo en riesgo no solamente su libertad, sino su vida.

Exorcismos en la Policía: “con el solo hecho de mencionarlo ya el maligno se pone bravo”

Sanabria habló con franqueza de un asunto que era tabú en la Policía: el uso de exorcismos para combatir a los criminales que acuden a la brujería para ‘protegerse’.

Incluso relató el caso de un delincuente que fue abatido y declarado muerto, pero “cuando estábamos esperando la unidad de levantamiento y de inspección del cadáver, el cuerpo empezó a arrastrarse. Eso fue sobrenatural. Un agente, de esos antiguos de Medellín, me dijo: ‘No, mi teniente, espere y verá’. Entonces empezó a buscarle por todo el cuerpo. Efectivamente tenía enrollado un amuleto, se lo cortó y ahí murió. Ese tema existe desde hace muchos años y data de miles de años atrás”.

“La operación contra el Mono Jojoy fue un exorcismo”

El director de la Policía reveló que llevaban mucho tiempo detrás del Mono Jojoy sin que pudieran darlo de baja, hasta que le hicieron un exorcismo a distancia.

El general Henry Sanabria reveló que se le hizo un exorcismo al Mono Jojoy - Foto: Juan Carlos Sierra / León Darí

“La Policía hizo varias operaciones contra él y no pasaba nada. Un sacerdote dijo: ‘Mire, es que ustedes no le están pidiendo a Dios. Si ustedes no ponen sus actos en manos de Dios, eso no va a funcionar’. Entonces realizamos las sagradas eucaristías con ese propósito y, desde Bogotá, se hizo el exorcismo. Es decir, cuando el capitán romano les dice a los ancianos: ‘Díganle a nuestro señor que cure a mi siervo’, Jesús le respondió: vamos. Y el capitán le contestó: ‘No, no es necesario que vayas. Con una palabra que tú digas bastará para sanarme’. Ahí se crean los exorcismos a distancia. Entonces Nuestro Señor desde ahí ordena y queda curado”.

“Disparen, pero recen”

Entre algunos de los líderes criminales a que según la Policía se encuentran ‘protegidos’ por algún tipo de brujería. Sanabria mencionó, por ejemplo, a uno de la las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

“Le disparaban y no caía. Entonces acordaron rezar el padrenuestro mientras disparaban. Antes de salir a esas operaciones se bendicen las armas y se les dice: ‘Disparen, pero recen’. En este caso, el intendente disparó rezando y lo abatió”, explicó el oficial.

Tabla Ouija: “niños y niñas de colegios han quedado en situaciones terribles”

El uso de la tabla Ouija, un tablero de madera con el que supuestamente se puede contactar con espíritus se ha convertido en juego para los niños en los colegios, pero en realidad recurrir a ella puede traer aterradoras consecuencias. Según relató Sanabria, ha tenido que ver niños que han quedado “en situaciones terribles” tras recurrir a estos ‘juegos’.

General Henry Sanabria - Foto: Juan Carlos Sierra / Getty Image

“En los medios han salido muchos casos en los que niños y niñas de colegios han quedado en situaciones terribles por ponerse a jugar con cosas”.

“Cuando vamos a los allanamientos, encontramos rituales, monumentos y altares demoníacos”

El uso de brujería de parte de los líderes criminales es tan evidente, según reveló el general Sanabria, que cuando van a los allanamientos encuentran “rituales, monumentos y altares demoníacos”. Por ello, en ocasiones la Policía recurre a los exorcismos.

“El que es infiel en lo poco, es infiel en lo mucho”

El director de la Policía aseguró que si bien no puede despedir a los policías que son infieles a sus parejas, sí le generan desconfianza.

“No es de confiar. No es una causal de retiro de la Policía, como en los años setenta y ochenta. En ese entonces, era una falta gravísima serle infiel a la señora, ahora ya no lo es. Conozco a varias personas que le son infieles a su mujer. No me meto en su vida privada, pero si traspasa los umbrales de lo privado a lo público, tenemos que actuar”.

“Una mujer discreta calla en los momentos que hay que callar y habla cuando tiene que hablar” El general Sanabria desató polémica por la visión que tiene frente al papel de la mujer, pues aseguró que la esposa debe ser discreta.

“Aborto es matar a una personita que se está formando”

Frente al aborto, Sanabria aseguró que “es matar a una personita que se está formando. Y el artículo 91 del Código Civil dice que hay que proteger la vida del que está por nacer. Ese es un texto hermoso. (Abortar) es un pecado muy grave. Es matar, violar el quinto mandamiento”.

El director de la Policía se mostró en contra del aborto - Foto: Getty Images/iStockphoto

“Pensaron que yo era parte de la comunidad LGBTIQ”

El director de la Policía aseguró que constantemente instruye a sus subalternos para que respeten a la comunidad LGBTIQ: “El artículo 16 de la Constitución habla del libre desarrollo de la personalidad y eso es absolutamente claro. Se les protege porque hay personas que intentan agredir a esa comunidad. De hecho, alguna vez dije: no se metan con ellos, no les hagan burla, no los molesten y me confundieron. Pensaron que yo formaba parte de esa comunidad porque los defendí radicalmente”.