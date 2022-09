El director de la Policía, Henry Sanabria, justifica sus estados rechazando Halloween y da su opinión sobre la homosexualidad

También explicó la importancia de la directriz de no tener relaciones extramatrimoniales cuando se es uniformado de la institución.

El director de la Policía Nacional, el general Henry Sanabria, afirmó que en la institución se respeta a todos los uniformados por igual, y que tendrá cero tolerancia con quienes persiguen a otros por su condición sexual. Así mismo, se refirió a la directriz que prohíbe a los agentes tener relaciones extramatrimoniales y dio a conocer cómo es el protocolo cuando se comprueba un acto de infidelidad.

En conversación con W Radio, el general, que esta semana suscitó polémica por un estado en WhatsApp descalificando la celebración de Halloween, así como por la emisión de un cartel para capturar a quien realizó insultos racistas contra Francia Márquez, expresó su apoyo a todos los uniformados, más allá de que hagan parte la comunidad LGBTIQ+.

“Hay muchísimos jóvenes, no solamente oficiales, sino patrulleros homosexuales, esos jóvenes tienen toda la protección constitucional y mi respeto porque es una decisión individual”, dijo en el medio radial.

El director de la Policía explicó que el apoyo al que hace mención parte de darle un ‘tatequieto’ a quienes agredan a sus compañeros, por ejemplo. “Lo que sí no se toleraría en un momento dado, como ocurre con los heterosexuales, es el tema del acoso sexual; eso sí no se tolera, una persona opta por diferentes formas de ver la vida, se protege totalmente, no tiene ningún problema”, añadió frente a los micrófonos de La W.

En el medio en mención, el general Henry Sanabria afirmó que su misión no solo es proteger a los uniformados de su institución, sino a su familia, de ahí la directriz de prohibir que tengan relaciones extramatrimoniales.

“Hemos recibido muchas mujeres víctimas de esta situación. Yo tengo que proteger la familia y a los policías, eso lo seguiré haciendo, proteger la familia, la vida y el matrimonio”, explicó.

Y agregó: “Esto no es una causal de retiro, normalmente esas personas que tienen ese tipo de vida donde están afectando a sus hijos y señora, cometen otro tipo de conductas, el que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho”.

¿Qué dijo el general Sanabria sobre Halloween?

En sus cuentas de redes sociales, el pasado 28 de septiembre, el general Henry Sanabria les envió un mensaje a los padres de familia para que no celebren la fiesta de Halloween junto a sus hijos en octubre. Citando un versículo de la Biblia, más exactamente el del libro de los Corintios, el oficial se fue lanzó en ristre en contra de la celebración que se realiza a finales de octubre: “No podéis beber de la copa de Señor, y la copa de los demonios, no podéis participar de la mesa del Señor, y la mesa de los Demonios”.

Para el general Sanabria, este tipo de fiestas incita a la hechicería y al paganismo, lo cual está prohibido en las Sagradas Escrituras. “No al Halloween (...) la estrategia satánica, para inducir a los niños al ocultismo” (sic). Así lo hizo saber en la foto que aparece en su estado de WhatsApp está acompañada de un mensaje en el que pide que cuiden su comportamiento: “No vivan neciamente”.

Acerca de ello, en W Radio expresó: “La misma Procuraduría lo ha dicho: no choca el cristianismo con el tema constitucional, el 31 de octubre la Policía redobla esfuerzos porque hemos tenido casos de secuestro y homicidios en ritos satánicos”.

Y agregó: “La Policía va a estar garantizando con mayor cuidado ese día. El cristianismo promociona el derecho a la vida, el derecho a la libertad y libre desarrollo de la personalidad. En nada choca: se garantiza que una persona que cree en Dios y lo promueve es una persona que garantiza los derechos de todos”.