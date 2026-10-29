Tenga cuidado: así es como miembros de Los Gancheros alteran cajeros automáticos para robar a usuarios en Bogotá

Tras un seguimiento minucioso por parte de las autoridades, cayeron cuatro presuntos integrantes de la organización criminal denominada Los Gancheros, implicados en una serie de robos a usuarios de cajeros automáticos en Bogotá y municipios cercanos.

De acuerdo con la investigación conocida por SEMANA, estos individuos instalaban ganchos en los dispensadores de dinero para bloquear la salida de los billetes. De esta manera, las personas que intentaban realizar retiros se veían impedidas y salían en busca de ayuda. Aprovechando este momento, los miembros de Los Gancheros ingresaban a los cubículos y se apoderaban de las sumas atrapadas.

Dos de Los Gancheros capturados por alterar cajeros automáticos para robar a usuarios en Bogotá. Foto: Fiscalía General

Gracias a una operación conjunta, realizada por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General, con el apoyo de unidades de la Brigada 13 del Ejército Nacional, se logró la captura de cuatro sujetos.

La Fiscalía logró acreditar un total de 26 incidentes, en los que esta banda delictiva alteró cajeros automáticos, logrando apropiarse de más de 1.000 millones de pesos.

Delincuentes estarían usando el nombre de Minuto de Dios para pedir dinero a cambio de escrituración de predios y puestos de trabajo

En relación con estos hechos, un fiscal de la Seccional Bogotá imputó a los detenidos los delitos de concierto para delinquir y hurto por medios informáticos.

Cabe destacar que los acusados no han aceptado los cargos imputados en su contra y deberán cumplir una medida privativa de la libertad en un centro carcelario designado.

Otros dos de Los Gancheros capturados por alterar cajeros automáticos, para robar a usuarios en Bogotá. Foto: Fiscalía General

Supuesto vendedor estafaba a través de Facebook

Alirio Peña Velazco, alias Camilo, se dedicaba a jugar con la ilusión de quienes soñaban con comprar vivienda en Bogotá. Se valía de las redes sociales para montar todo un modus operandi, para quedarse con el dinero de incautos, a quienes estafaba con tentativas ofertas de casas en proceso de remate.

Utilizando el nombre falso de ‘Camilo Henao’ en Facebook Marketplace, ofrecía bienes que estaban involucrados en remates judiciales, entregando documentos falsos y obteniendo dinero de sus víctimas.

Estas eran la publicaciones de alias Camilo en Facebook, con las que estafaba a incautos con supuestas casas en remate. Foto: Policía Nacional

La Policía Metropolitana de Bogotá, a través de sus unidades investigativas de la Sijín, del área de estafa, llevó a cabo la captura en flagrancia de alias Camilo, en marzo pasado. La captura se realizó mientras una de las víctimas realizaba una transacción de 25 millones de pesos para la compra de una vivienda que sería rematada, sumándose a los 22 millones de pesos que ya había entregado anteriormente.

“La estafa ocurrió porque estaba buscando una casa para la compra. Entonces, me contacté por medio de Facebook y ahí encontré la casa; estaba publicada. Le escribí al señor que vendía la casa y fuimos a verla. Solo la mostraba por afuera”, es el testimonio de la víctima conocido por SEMANA.

“La casa estaba publicada en 74 millones de pesos; se me hizo llamativa la oferta. Le escribí al señor por WhatsApp, me mandó el número, tomamos tinto en una panadería y conversamos. Decía que todo era legal, que salía del juzgado, circuito 3″, añadió.

Una de las víctimas relató cómo fue el proceso que adelantó con 'Camilo' y del cual terminó estafado. Foto: Policía Nacional

Las autoridades pudieron establecer, a través de investigaciones anteriores, que este individuo había logrado estafar a varias personas entre los años 2021 y 2023, obteniendo aproximadamente 120 millones de pesos.

Cuando fue capturado, Alirio Peña Velazco ofreció 10 millones de pesos en efectivo a la patrulla que realizaba el procedimiento, con el fin de evitar ser judicializado, sumando así el delito de cohecho.

Falso proxeneta está extorsionando a usuarios de WhatsApp con revelar ‘sus secretos’; este es el mensaje que envía a sus víctimas

Alias Camilo era toda una ‘joyita’, ya que contaba con 19 anotaciones por estafa en inmuebles y ofrecimientos, una anotación por hurto agravado y una anotación por insistencia alimentaria, en el Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA). Finalmente, un juez de control de garantías legalizó la captura y dictó medida intramural en un centro carcelario por los delitos de estafa agravada, cohecho por dar u ofrecer y uso de documento público falso.