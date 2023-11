¿Tiene fotomultas por pagar? Carlos Fernando Galán da una buena noticia a los bogotanos enredados con esas deudas en Bogotá

Y también habló del pico y placa. “Podemos regresar al horario que dio origen al pico y placa (para las horas pico). No se puede eliminar esa restricción porque tenemos muchas obras. Si uno elimina el pico y placa de la noche a la mañana, me tumban y esta ciudad colapsa. No se puede hacer. Tenemos que mantener esa medida junto con otras, como horarios escalonados, mejor gerencia en vía, aprovechar la modernización de los semáforos para que realmente sea inteligente y dinámica en términos de que maneje el flujo de tráfico dependiendo de la demanda”, dijo.

Galán habló de muchos temas de la ciudad para la reciente portada de SEMANA. “Creo firmemente en que hay que ejercer autoridad y no solamente en lo que tiene que ver con la seguridad en términos de hurtos, agresiones y delitos. En Bogotá, y a nivel nacional, está pasando algo complejo y es que hay una actitud laxa con las organizaciones criminales. Eso está afectando la seguridad nacional. Pero también creo en la autoridad para vigilar las obras, a los operadores de aseo y las calles. La gente está haciendo lo que se le da la gana en las calles, eso no puede ocurrir, debe haber autoridad. La gente no puede parquear donde quiera, no puede hacer lo que se le dé la gana, porque nos afecta a todos. Entiendo que la ciudadanía diga: “Venga, pero no cumplo las normas porque es que nadie las cumple”.