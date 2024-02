Tienen que pagar, esa es la contundente orden que le dio la Corte Constitucional al gobierno para que cancelen todas las deudas con las EPS

Fue la Corte Constituciones la que tuvo que dictar la última palabra sobre el pago del gobierno a las EPS, en lo que fue un acuerdo de punto final de las deudas, y que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, se estaba pasando por la faja. El alto tribunal no solo ordenó los desembolsos, dio plazo máximo de dos meses para cumplir.

Así las cosas, lo que hizo la Corte Constitucional fue declarar “el nivel de cumplimiento”, en busca garantizar el flujo de los recursos que el Gobierno nacional debe destinar al pago de determinados servicios y tecnologías en salud, concretamente, de aquellos que ha establecido que deberán ser recobrados por las EPS una vez entregados a la población - procedimiento de recobro-, toda vez que no se financian con la UPC ni los Presupuestos Máximos. Es decir, los gastos en salud que no están cubiertos por el POS.