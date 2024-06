Trágico accidente quedó en video: motociclista cayó al asfalto y fue arrollado de frente por una turbo

Las imágenes fueron registradas por el conductor de una tractomula, quien no imaginaba lo que vendría más adelante. En el video se observa la motocicleta en el piso, exactamente en el carril contrario. Sin embargo, en vista de que estaba oscuro y la zona no contaba con iluminación, la visibilidad era compleja. De hecho, en primera instancia tampoco se veía el motociclista, pues no portaba elementos reflectivos.