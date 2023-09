Ultimátum a Nicolás Petro por “operación tortuga” en investigación por haber recibido dineros irregulares para campaña a la Presidencia

Y no es para menos, aunque se conoció la renuncia de David Teleki, por motivos personales, el primero de septiembre, solo hasta hoy se presentó formalmente a informar a la Procuraduría que ya no formaba parte del equipo de defensa. En este caso no está claro si su nuevo abogado en el proceso penal, ante la Fiscalía, Diego Henao, también asumirá el proceso disciplinario.