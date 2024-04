Un niño de 10 años servía de campanero a Timothy Alan Livingston, en caso de explotación sexual a menores que estremece a Colombia

Las mafias que manejan la explotación sexual de niños y niñas en Medellín no tienen límites. En el caso de Timothy Alan Livingston los detalles de cómo opera ese negocio criminal son escalofriantes. SEMANA conoció el contenido de las cámaras de seguridad de lo que sucedió ese día en que el estadounidense buscó servicios sexuales con dos menores de edad, de apenas 12 y 13 años.

El extranjero entra a las 4:20 con dos menores de edad. El hotel no tiene portería y él mismo abre la puerta. Las niñas entran con él, una tomando algo en un vaso. Las dos tienen vestidos ajustados y muy cortos.

En otro, vuelve a entrar a las 9: 45 pm con dos menores, una de ellas sería trans. El guardia del hotel no lo deja entrar, pues las menores no tenían identificación. Las dos van vestidas con shorts y camisetas ajustadas. Hablan un rato al frente del ascensor, pero al final no suben.