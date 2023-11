Unicef lanzó campaña por los derechos de los niños y alertó que siguen siendo víctimas de la guerra y los conflictos

Si bien en Colombia se ha avanzado en el proceso de garantizar que los derechos de los niños, niñas y adolescentes no sean violentados, aún es muy largo el camino que falta por recorrer para lograr la protección real de los menores, según lo asegura Tanya Chapuisat, representante de Unicef en Colombia.

Los derechos de los niños siguen siendo vulnerados. Muchos de ellos no tienen acceso a la educación, por ejemplo. | Foto: 123rf / El País

A esto se suman otras cifras que no dejan bien parado al país. Por ejemplo, más de 21.000 niños y niñas sufrieron desnutrición aguda en el 2022, más de dos millones no acceden a agua potable y se estima que más de 2.600.000 no accedieron a la educación en el mencionado lapso.