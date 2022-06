“Uno puede decir no y después cambiar de opinión”: Clara López y su consejo a Petro sobre la extradición de los narcos

En las horas de grabación a las que accedió SEMANA, de las reuniones del Pacto Histórico, en una de ellas habla la exalcaldesa designada de Bogotá Clara López.

Ella se refiere a la polémica que se ha desatado en el país por el anuncio del candidato presidencial Gustavo Petro de proponer una modificación a la figura de la extradición con Estados Unidos.

Petro ha dicho que dicha modificación busca que, en primer lugar, los narcotraficantes confiesen en Colombia, antes de que sean enviados a pagar condenas en prisiones federales.

En un encuentro con otros líderes del Pacto Histórico, como Alfonso Prada, Roy Barreras y el senador Roosvelt Rodríguez y Eduardo Noriega, Clara López dice: “Coronell le preguntó a Petro si iba a cambiar la política de extradición y Petro dio vueltas, vueltas, y no dijo que no. Uno puede decir no y después cambiar de opinión”.

Por su parte, el senador Roosvelt Rodríguez, de La U, se muestra preocupado por los temas que viene tratando Petro. “Creo que eso debiéramos pedírselo a Gustavo, pedirle no más creatividad, hay temas que se pueden trabajar una vez llegue a la Presidencia, de lo que se trata es de ganar”, dice el congresista.

“Hay que recurrir a otras personas, a otras transacciones, no al efectivo”: las explosivas grabaciones de la estrategia de campaña de Gustavo Petro

SEMANA conoció en exclusiva una de las reuniones de estrategia del Pacto Histórico donde hablan de no acudir a las transacciones económicas en efectivo.

En una de las grabaciones, el estratega argentino Daniel Eskibel habla de las estrategias de defensa que hay que tener e, irónicamente, señala que hay que ser cautelosos para evitar que las comunicaciones se conozcan públicamente.

Eskibel pide que se deben reducir al máximo las transacciones de dinero en efectivo y afirma que, incluso, hay que acudir a otras personas u otros métodos para evitar cualquier crítica. “Hay que recurrir a otras personas, a otras transacciones, no al efectivo”, pide Eskibel.

“Hay que reducir al máximo posible cualquier tipo de manejo y transacción de dinero”, señala el estratega argentino, quien pone como ejemplo lo sucedido con Roy Barreras, cuando se conoció un video en el que se ve que dejó abandonado un maletín con fajos de billetes en un hotel de Bogotá.

El hecho, incluso, causa un ‘chiste’ de Barreras en ese momento: “Es que bajé un momentico porque se me quedó el maletín en una cafetería esta mañana”. Su comentario causa risas entre los asistentes a la reunión.

El estratega del Pacto es consciente de que cualquier hecho que relacione a los políticos que asesora con dineros en efectivo es malo para la campaña. “Imagen o noticia de político, manejando dinero en efectivo, en la percepción de mucha gente, es igual a corrupción. Significa que recibió un soborno o va a pagar un soborno”, advierte.

Eskibel enfatiza en que deben cuidarse sus comunicaciones y, en un momento, habla de SEMANA. “No digan nada, no escriban nada que fuera publicado en la portada de la revista SEMANA, para poner un ejemplo”, señala.

Pide que las reuniones se hagan en confianza y sin presencia de teléfonos celulares. “Si se reúnen en una reunión (sic) de mucha confianza, no la pueden hacer con teléfonos celulares dentro de la habitación, ni siquiera alcanza con que los apaguen”, dice.

Tras la explicación del estratega de la defensa que deben tener en la campaña, Roy Barreras reconoce el “error” con el tema del dinero y relata que no siempre la negación es viable.

“Me llama la noche anterior al escándalo, Diego Bonilla, un periodista de la revista SEMANA; yo inmediatamente le contestó, error enorme. Y mi pregunta es si los candidatos no deberíamos responder jamás a los periodistas, sino que para eso están los jefes de prensa y comunicaciones”.

Agrega que ante las preguntas del periodista él reconoció que cargaba dinero en efectivo y que cuestionó si se trataba de una fake news.

Además, hablando de esta revista, dijo que se trata de “un medio enemigo”. Barreras dice que tras ese episodio recomienda “nunca contestarles a los periodistas de manera directa”, sino que lo haga su jefe de prensa. Reconoce que, en el caso de Petro, “no le contesta a los periodistas ni a nadie”.