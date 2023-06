Urgente: el coronel Óscar Dávila se suicidó, confirman Fiscalía y Medicina Legal. “El caso está resuelto”. Aquí están los detalles

Los resultados de los informes de Medicina Legal fueron concluyentes: el coronel Óscar Dávila se suicidó. Así lo relató en una rueda de prensa la vicefiscal Martha Mancera, junto con el equipo técnico de Medicina Legal que realizó la investigación.

“Para la Fiscalía, los resultados de la necropsia son claros en positivos para suicidio”, aseguró la alta funcionaria. Acto seguido relató los hechos que les permitieron llegar a esa conclusión. Los residuos de disparo, por ejemplo, corresponden a un disparo que él hizo contra su propia vida, al igual que los rastros de sangre que había en su ropa.

Las exequias del coronel Óscar Dávila se cumplieron en Bogotá en medio de escenas de dolor de familiares y amigos que se hicieron presentes en el Centro Religioso de la Policía Nacional. - Foto: Alexander Lynett/Twitter/ @AlexanderLynett/Captura de video

La vicefiscal Martha Mancera aseguró que “la Fiscalía siempre entrega certezas judiciales”. Narró lo que sucedió alrededor de la muerte del coronel, el 9 de junio pasado.

Sepelio del coronel Óscar Dávila - Foto: Foto: Revista Semana / Javier Contreras

“Frente a estos hechos, la Fiscalía generó una investigación de línea de tiempo: hora de muerte, circunstancias de muerte y si existe o no un tercero frente al deceso del teniente coronel”, agregó.

Vea la transmisión de la rueda de prensa con los resultados de Medicina Legal:

Explicó que ellos estudian un concepto que se llama la “ventana de muerte”, es decir, la última vez que vieron vivo al coronel, que fue alrededor de las 5:40 p. m. Se trata de un video en la que el coronel visita a un familiar, y de la cual sale a las 5:53 p. m. Se observa el paso de la camioneta a las 6:10 p. m. Ahí llamó a su esposa para informarle que iba para la casa.

La Fiscalía General cerró la investigación por la muerte del coronel Óscar Dávila. - Foto: Captura de pantalla

En ese momento se da la llamada con la periodista de Cambio. A las 6:18 p. m., se observa al conductor entrar al supermercado. Y ahí, relata el conductor que, instantes después, el teniente coronel se dispara. “Esos son los hechos que relata el conductor del teniente coronel”, agrega. A partir de esos momentos, la Fiscalía reporta el deceso del teniente coronel y la Fiscalía designa un equipo de 25 personas para corroborar o descartar la hipótesis del suicidio.

Imagen expuesta por la Fiscalía General de la Nación sobre la trayectoria del disparo que acabó con la vida del coronel Dávila. - Foto: Captura de pantalla de la transmisión de la Fiscalía General de la Nación en Youtube

Un experto de la Fiscalía explicó cómo fue el estudio de las heridas de bala que tenía el cuerpo del coronel. “Cuando se revisa el cuerpo y las prendas, vemos un patrón de salpicaduras, vemos un indicio muy fuerte de que esa misma persona tenía el arma empuñada. Eso se observa también en el puño de la camisa y en la zona dorsal”, agrega.

Criminalística recogiendo pruebas para dar con la muerte del coronel. - Foto: Suministrado a Semana

“Nosotros llegamos a la conclusión médico-legal de que fue un suicidio”, dijo el experto que acompañó a la vicefiscal. Agregó que no existe todavía la posibilidad de establecer si existió una inducción a ese suicidio.

El coronel Óscar Dávila y el presidente Gustavo Petro. - Foto: Foto 1: Policía / Foto 2: SEMANA

La investigación de la Fiscalía

Justamente, este martes, el ente acusador escuchó en diligencia de declaración a quien fue el jefe del coronel Dávila y que en criterio de los investigadores podría entregar información de relevancia para el proceso. Se trata del también coronel Carlos Alberto Feria, quien, de acuerdo con su defensa, no estaba en el país para el día de los hechos.

Incluso, dijo el abogado Marlon Díaz, defensor del coronel Feria, que la última conversación que tuvo su cliente con la víctima se redujo a un saludo de cumpleaños en horas de la mañana; luego, de regreso al país, fue que conocieron los detalles de la muerte del coronel que, hasta ese 9 de junio, se desempeñó como jefe de la oficina de anticipación en la seguridad presidencial.

El coronel Carlos Feria, jefe de la Casa Militar de la Presidencia de la República, es uno de los oficiales con más poder en el país. Por su trabajo, que consiste en garantizar la seguridad del presidente Gustavo Petro, tiene acceso a información privilegiada de las agencias del Estado.

“Sobre los pormenores de la diligencia no me puedo referir, ya que es una diligencia reservada, pero no tenemos conocimiento si se trató de la última conversación. Pero ese día estaba de cumpleaños el coronel Feria y le escribió el coronel Dávila a desearle feliz cumpleaños, esa tal vez fue la última de las conversaciones, pero en horas de la mañana. El coronel Feria se encontraba de misión especial en Cuba, con el señor presidente de la República, y solo se entera cuando aterrizan en Catam”, explicó el abogado.

Entre los actos de investigación que adelantó la Fiscalía también se encuentra la inspección al vehículo en el que fue encontrado el coronel Dávila sin vida y por su escolta. De allí se puede establecer si efectivamente el disparo que causó su muerte ocurrió al interior de ese vehículo; la llamada ventana de muerte, es decir, el tiempo que llevaba sin vida el coronel una vez se adelantaron las inspecciones, y -por supuesto- el examen forense al cuerpo del oficial.

Entre los actos de investigación que adelantó la Fiscalía también se encuentra la inspección al vehículo en el que fue encontrado el coronel Dávila sin vida y por su escolta. - Foto: Suministrada a Semana A.P.I

En este escenario, también fue fundamental para la Fiscalía lograr algunas declaraciones que permitieran construir lo que en el escenario judicial se conoce como una autopsia psicológica, con el objetivo de entender el contexto social, familiar y laboral de la víctima. En este caso, y a partir del escenario que dibujaron los forenses, se podría determinar si la hipótesis del suicidio es la de mayor credibilidad.

El escándalo de las chuzadas contra Marelbys Meza destapó todo. - Foto: Suministradas a Semana A.P.I.

“Desde el momento en que ocurrió la muerte del teniente coronel Óscar Darío Dávila Torres, el pasado 9 de junio, la Fiscalía destacó un equipo especializado de fiscales e investigadores que de manera integral realiza las actividades pertinentes para recopilar elementos de prueba y evidencias suficientes que permitan esclarecer con absoluta certeza la causa y la manera en la que murió el teniente coronel”, dijo la Fiscalía.