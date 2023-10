Urgente: Fiscalía se tomará el tiempo para decidir si acusa a Uribe o si, por el contrario, busca más pruebas

SEMANA conoció en exclusiva que, por ahora, la Fiscalía General no llamará a juicio al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Fuentes cercanas señalaron que tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de dejar en firme la decisión que rechazó la solicitud para precluir el proceso contra el exmandatario, el ente investigador se tomará un tiempo para recaudar pruebas documentales y testimoniales con el fin de redactar un escrito de acusación.

| Foto: NurPhoto via Getty Images

El segundo intento de preclusión

En octubre de 2022, el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Fernando Cárdenas presentó una segunda solicitud de preclusión. Esto, argumentando, que tras recaudar nueva evidencia testimonial y documental, y escuchar nuevamente en indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez se llegó a la conclusión que no tenía conocimiento ni participación en los ofrecimientos y presiones ejercidas por el abogado Diego Cadena.

“En estas condiciones verificadas en cada evento resultó imposible jurídicamente demostrar que Uribe Vélez fue determinador de algún comportamiento ilegal o, siquiera, irregular, pues siempre instruyó al doctor Cadena para que los testigos dijeran la verdad, y no ante el doctor Cadena o en memoriales, sino ante la Corte Suprema de Justicia bajo la gravedad del juramento”, dijo el fiscal Cárdenas al cierre de la extensa audiencia de preclusión.

En su argumentación aseguró que abundaban los testigos de oídas que, una vez requeridos, no tuvieron la capacidad para ratificar lo que le contaron a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. Por esto, aseguró vehemente que no existía un solo testigo contra el exmandatario.

“En los siete eventos a los cuales me referí ampliamente, no existe un solo testigo directo o indirecto que señale que el senador Álvaro Uribe Vélez les prometió o les indicó cómo declarar o que llevaran documentos que no dijeran la verdad”, aseguró el fiscal delegado ante la Corte.