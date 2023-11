Urgente: Habla don Luis Manuel Díaz, negó que se hubiera pagado por su liberación. “Gracias a Dios estoy acá”

Mané Díaz, como es conocido popularmente, aseguró que no se pagó dinero por su rescate. En un principio creyó que sus secuestradores iban a exigir una alta suma de dinero par dejarlo libre, sin embargo, durante los doce días que estuvo privado de su libertad no se hizo ninguna petición monetaria su hijo y a sus familiares.

“No hubo ofrecimiento de recursos, no hubo necesidad, todo se hizo por lo legal, gracias a Dios. No hicieron pedido de ningún recurso. Se pensaba en eso pero no se dio, de eso no puedo decir que se dio porque no fue así”, enfatizó el padre del delantero.