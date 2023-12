Urgente: hombre de confianza de la ‘casa Castaño’ denunció presiones de un fiscal para que declare contra Álvaro Uribe

| Foto: Archivo Particular

En el séptimo punto, la defensa de alias Lucas relata cómo habría sido presionado por el Fiscal 132 especializado. | Foto: Archivo Particular

| Foto: Archivo Particular

Documento de la recusación del abogado de alias Lucas contra el Fiscal 132 Especializado. | Foto: Archivo Particular

Las presiones del Fiscal 132

“Me consta que se están ejerciendo presiones para que Jacinto declare cosas que él no sabe, a decir mentiras, están ejerciendo presiones, no se a quién le estarán haciendo el mandado, pero Jacinto no tiene que sufrir las consecuencias de un Fiscal que actúa en contra de la ley, además yo se que hay noticias de que este Fiscal ha estado envuelto en temas posiblemente de falsos testigos”, explicó el abogado Rodríguez.