Urgente: Inició el plan de evacuación de 68 colombianos en Ucrania, anuncia el presidente Duque

El presidente de la República, Iván Duque, en una alocución en la Casa de Nariño, reveló que inició el plan de evacuación de colombianos en Ucrania en medio de las intervenciones militares que viene adelantando Rusia en ese país, medida que se adoptó ante la difícil situación que se presenta en Ucrania.

En esa declaración, el mandatario colombiano estuvo acompañado de la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez con quien hizo referencia a que de acuerdo con censo se estableció que en Ucrania hay 68 colombianos y en principio estarían llegando a Polonia y Rumania.

Los bomberos trabajan en un incendio en un edificio después de los bombardeos en la ciudad de Chuguiv, en el este de Ucrania, el 24 de febrero de 2022. - Foto: AFP/ Aris Messinis

“Hoy se han venido adelantando varias conversaciones con varios países y en coordinación con la Cancillería para facilitar la salida del territorio ucraniano de nuestros compatriotas, ya tenemos conversaciones muy adelantadas y una coordinación con Polonia y con Rumania”, sostuvo Duque.

Así mismo, el jefe de Estado señaló que de manera paralela el Gobierno nacional ha venido adelantando contactos diplomáticos con Hungría y Eslovaquia con el objetivo de ampliar las opciones de llegada de los colombianos que salgan de Ucrania.

“Queremos destacar que se ha activado un protocolo de altísima coordinación de nuestras embajadas en Europa para atender a los connacionales en cualquier situación que lo requieran quienes e encuentran en territorio ucraniano”, recalcó.

“Una vez más, Colombia rechaza esta agresión injustificada y violatoria del derecho internacional y Colombia también en todos los foros multilaterales que corresponda acompañará todas las sanciones que amerita esta situación que busca alterar la paz mundial, la paz de Europa y su estabilidad y por supuesto violar la soberanía y la integralidad de Ucrania”, sentenció el jefe de Estado.

Efectos colaterales

Cabe señalar, que presidente de Rusia, Vladímir Putin, anunció en (la noche del miércoles 23 de febrero en Colombia y horas de la mañana del 24 en Rusia) una alocución televisada el inicio de una operación militar en Ucrania.

“He tomado la decisión de una operación militar”, aseguró Putin en un inesperado mensaje en el que llamó a los militares ucranianos a “deponer las armas”.

A renglón seguido, en una transmisión de televisión hace unos minutos, anunció que habrán represalias a quienes interfieran con la operación rusa en Ucrania.

“A cualquiera que considere interferir desde el exterior, si lo hace, enfrentará consecuencias mayores que cualquiera que haya enfrentado en la historia”, señaló el mandatario ruso, de acuerdo con el Daily Mail.

Frente a esa situación, el embajador ucraniano ante la ONU, Sergiy Kyslytsya declaró que Rusia debe “parar la guerra”, en el marco del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en una reunión de emergencia sobre Ucrania.

Historia

Sin embargo, en diciembre de 1991, Ucrania, junto con Rusia y Bielorrusia, fue una de las tres repúblicas que sellaron la disolución de la Unión Soviética. Moscú quería conservar su influencia y vio, entre otras cosas, en la creación de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) un instrumento para lograrlo.

En el Kremlin también creían que el suministro de gas barato sería una manera de controlar al país vecino. Pero no fue así, ya que mientras Rusia y Bielorrusia formaron una estrecha alianza, Ucrania tenía la mirada puesta en Occidente.

Un radar, un vehículo y equipo dañados se ven en una instalación militar ucraniana en las afueras de Mariupol, Ucrania, el jueves 24 de febrero de 2022. Rusia lanzó una andanada de ataques aéreos y con misiles contra Ucrania el jueves temprano y funcionarios ucranianos dijeron que las tropas rusas han rodado al país desde el norte, este y sur. (Foto AP/Sergei Grits) - Foto: AP

Al Kremlin le desagradó esa postura, pero no hubo conflicto en la década de 1990. Moscú no estaba preocupado, porque Occidente no quería integrar a Ucrania. La propia Rusia estaba económicamente debilitada, entre otras cosas también por las guerras de Chechenia. En 1997, Moscú reconoció, con la firma del llamado “Gran Tratado”, las fronteras de Ucrania, incluida la mayoría étnica rusa que habitaba la península de Crimea.

Finalmente, bajo la presidencia de Putin, se produjo la primera gran crisis diplomática entre Moscú y Kiev. En otoño de 2003, Rusia comenzó a construir una presa en el estrecho de Kerch hacia el islote ucraniano de Tuzla. Kiev lo vio como un intento de redefinir la frontera. El conflicto escaló y se resolvió tras una reunión bilateral entre ambos presidentes. Las obras se paralizaron, pero la amistad se resquebrajó.