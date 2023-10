Urgente | Investigación contra Álvaro Uribe sigue en firme. Tribunal negó petición de preclusión de los delitos de fraude procesal y soborno

“Los elementos materiales de prueba no permiten concluir con el nivel de conocimiento suficiente que el hecho investigado es atípico. Sin tal claridad, no es posible revocar la decisión de primer grado”, determinó el alto tribunal.

Tras resolver el recurso de apelación presentado por el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema, Javier Fernando Cárdenas, la Sala -con ponencia del magistrado Carlos Andrés Guzmán Díaz- determinó que la solicitud planteada por la Fiscalía General no cumplió con los requisitos que exige la ley. De esta forma, la investigación contra el exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal se mantiene.

En un fuerte llamado de atención a la Fiscalía General, la funcionaria judicial determinó que en su petición “no acreditó la atipicidad del comportamiento (...) Esta valoración que hace el despacho no es un prejuzgamiento, no es una determinación de responsabilidad, ni es una valoración de prueba que tenga incidencia en el juicio, como lo he ratificado la admisión, rechazo, exclusión probatoria se hace en audiencia preparatoria y el debate se realiza en el juicio”.