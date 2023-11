Urgente: minDefensa acepta que no denunció en la Fiscalía el montaje que le hicieron altos oficiales del Ejército al general Jhon Rojas

No es solo el silencio, sino la complicidad, lo que aceptó el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, al reconocer que no denunció ante la Fiscalía el caso del montaje que realizaron en el Ejército contra el general Jhon Jairo Rojas, pese a que tenía conocimiento de todas las actuaciones ilegales que se habrían manejado en el caso revelado por SEMANA.

El ministro de la Defensa, Iván Veláquez, reconoció que no denunció ante la Fiscalía el montaje que le habría hecho el Ejército al general Jhon Jairo Rojas, a quien relacionaron con las disidencias de las Farc. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/3D91wbJunC

Tras la gravedad de los hechos, en los que el oficial que da su versión como testigo sobre su presunta participación en el montaje, el ministro de la Defensa, Iván Velásquez, le reconoció a SEMANA que no hizo denuncia ante la Fiscalía. “Yo no he formulado ninguna denuncia”, dijo el alto funcionario en el marco de la petición de perdón por parte del Estado por los falsos positivos cometidos en Ocaña.