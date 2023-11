Atención: este es el coronel Camilo Osorio, el oficial denunciado por el teniente Fredy Acuña, de articular montaje contra el general Jhon Rojas. Lo quieren premiar mandándolo a Perú

Si bien el general Jhon Jairo Rojas señaló al comandante del Ejército Nacional, general Luis Mauricio Ospina, de hacerle un montaje en su contra, hay un oficial que resulta clave en la ejecución del complot. Se trata del coronel Camilo Osorio, quien se presenta bajo el seudónimo de ‘Baltazar’ o ‘Sayayín’ y llegó como comandante al Batallón de Contrainteligencia Militar No. 5.

Hoy lo quieren premiar enviándolo de comisión a Perú. Ya lo habían enviado a Estados Unidos en mayo. Según el teniente Fredy Acuña, Osorio fue quien puso en marcha todo el macabro plan para sacar al general Rojas del Ejército.

El teniente Fredy Acuña y el general Jhon Rojas. | Foto: Juan Carlos Sierra

“En febrero de este año, (Osorio) me presenta una fuente en Bogotá, en Titán Plaza. Esa fuente dice que es excombatiente de las Farc y me habla de la información de un señor general en el Cauca, del general Rojas. Dice que la estructura le estaba pagando, que estaba recibiendo dineros, que esa estructura le había comprado una casa de 3.000 millones de pesos. Me argumenta una serie de inconsistencias, de nexos del general, tanto con el narcotráfico como con los grupos al margen de la ley”, dice Acuña.

Además, agrega: “Lo que hice fue preguntarle a la fuente que me describiera al señor general y me lo describió como una persona bajita, de cabello aindiado y zarco. Nosotros verificamos y la descripción no correspondía. Me le presenté al coronel Osorio, le expliqué la información obtenida y el protocolo de contrainteligencia con un general aforado, en el sentido de que hay que poner todo en conocimiento de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia”.

Pero Osorio tuvo una respuesta bastante sospechosa: “él me dijo que no se podía informar sobre eso a la Fiscalía. Yo le comenté que dependía de la poligrafía de la fuente e hice las coordinaciones. Él se alteró mucho, me dijo que por qué, que yo quién era para hacer esas coordinaciones, pero me parecía normal entre lo que realizo. Él se molestó. Entonces, le dije que no iba a realizar el informe de contacto si no me dejaba cumplir el protocolo y la ley, porque estamos hablando de un señor general. Tuvimos una discusión y me fui”, reveló Acuña en SEMANA.

En marzo, un mes después, a Acuña le ordenaron confirmar si existía el conjunto residencial Filadelfia, la casa G-9 en Ibagué. Después de que hizo el trabajo, en la escena volvió a aparecer el coronel Osorio. Según el teniente Acuña, el oficial volvió a darle órdenes sospechosas, después de felicitarlo.

“Me citó de nuevo mi coronel Osorio en el centro comercial Acqua, en Ibagué. Me hizo un llamado de atención, porque no le estaba reportando las actividades. Yo le dije: ‘Mi coronel, todo lo estoy informando a Don Will’”, narró Acuña en diálogo con este medio.

“Me dijo: ‘No, tranquilo, mi coronel González me felicitó por su trabajo, excelente’. Luego me pidió lo siguiente: ‘Necesito un favor. Todo el trabajo que usted ha hecho toca formalizarlo, realice un informe inicial de contrainteligencia, en el que usted ponga las actividades que realizó en ese inmueble e información de las personas. Ponga que ese inmueble fue comprado producto de nexos con grupos al margen de la ley del Cauca y el narcotráfico’. Le pregunté: ‘¿Es una operación?’. Y él me dijo: ‘Sí, es una operación muy grande que estamos apoyando’. Yo le dije: ‘¿Cuál es el sujeto activo, a quién vamos a mencionar en el informe?’., aseguró el hoy testigo del montaje, el teniente Acuña. Pero las cosas no se quedaron allí.

Acuña regresó a casa y averiguó por el dueño de la propiedad a la que él mismo le había hecho inteligencia. Descubrió que era del general Jhon Rojas. De inmediato, estalló contra su superior, el coronel Osorio.

“Cito a mi coronel Osorio y le pido el conducto regular y le digo: ‘Eso que usted está haciendo no lo voy a permitir, es salirse de la ley y me va a hacer mandar a la cárcel o me va a destruir mi carrera’. Él se quedó callado. Le dije: ‘¿Cómo así que usted está investigando a mi general Rojas?’. Se lo dije así y hubo muchas palabras fuera del marco militar, porque estaba ofendido. ¿Cómo me va a utilizar y a vulnerar mi carrera militar?’. Nos tratamos mal. En una de esas creí que me iba a pegar y le dije: ‘Mi coronel, usted me levanta la mano y miramos cómo salimos, porque no me voy a quedar con eso’”, denunció Acuña, quien de inmediato avisó a su superior, un mayor al que le dicen ‘Don Will’.

Además, pidió el conducto regular de tal suerte que también puso en conocimiento al coronel Deibi Alexánder Coca Buitrago. Según Acuña, Coca lo citó frente a la Escuela de Ingenieros y allí le dio primero un discurso de cómo ser un “oficial alineado” que no le hiciera “sombra” a su comandante. Luego Acuña le contó lo que estaba haciendo el coronel Osorio y este solo le respondió: “de eso no se habla”. Días después, Acuña fue trasladado de castigo a Tumaco, donde le pusieron como misión patrullar, aún cuando es experto en la inteligencia, pidió reentrenamiento y se lo negaron.

Por su parte, el general Jhon Rojas, víctima del montaje que le armaron generales y coroneles, aseguró que en junio una fuente anónima del Ejército lo contactó advirtiéndole sobre el complot en su contra y le mencionó al coronel Osorio, como el gran orquestador de la falsa denuncia. Esta redacción tiene en su poder los chats que prueban que lo que dice Rojas es cierto.

SEMANA contactó al coronel Osorio, quien muy nervioso dijo no estar enterado de nada y colgó el teléfono, aduciendo que estaba manejando y se iba a “estrellar”. De inmediato, avisó a sus superiores de la llamada que recibió de este medio y ellos también nerviosos empezaron a moverse en el Ejército.