Estas son las pruebas que sepultan las falsas acusaciones de la cúpula militar contra el general Rojas: chats, fotos, informes de inteligencia y resultados

Es evidente que en esa cadena de generales todas las acusaciones contra Rojas no tuvieron la más mínima verificación, por cuanto solo transcurrieron horas antes de presentarlas ante la Fiscalía.

Lo curioso es que, en la misma denuncia de la cúpula ante la Fiscalía, se asegura que un soldado profesional indicó que “lo primero que hicieron los integrantes de la unidad que hizo la operación fue borrar el contacto del señor Rojas”. Es decir, ¿los generales detectaron supuestamente que el nombre de Rojas estaba en el celular de Mayimbú, pero no tienen prueba de ello porque alguien lo borró? ¿Quién es el supuesto militar que entregó la información?

Dudas con un testimonio

Qué vergüenza: minDefensa defiende a comandante del Ejército, dice que no hubo “orden ilegal” al investigar a profesor de inglés al que le hicieron seguimientos

Contexto: Qué vergüenza: minDefensa defiende a comandante del Ejército, dice que no hubo “orden ilegal” al investigar a profesor de inglés al que le hicieron seguimientos

Ambos se reunieron en un centro comercial en Bogotá. Acuña quiso someter a esa fuente al polígrafo, como es habitual, y tomar su contacto directo ante las dudas que le surgieron porque el desmovilizado no describió de forma adecuada la fisionomía del general Rojas, pese a que decía conocerlo.

Acuña contó que el coronel Osorio no le permitió pasar a la fuente por el polígrafo ni tener su número de contacto. Lo más grave fue que le pidió, según Acuña, que le entregara un informe sobre las denuncias del desmovilizado, pero le ordenó que bajo ninguna circunstancia les trasladara la información a los fiscales delegados ante la Corte, teniendo en cuenta que Rojas, por ser general, goza de fuero. Acuña agregó que se negó a cumplir las órdenes de su superior, y lo puso en conocimiento de sus otros jefes. Ellos le contestaron que “la orden venía de más arriba”.

Puso la queja verbal ante sus superiores y, poco después, fue trasladado de castigo a Tumaco con la misión de patrullar, pese a que llevaba 12 años asignado a labores de contrainteligencia y su experticia, claramente, no estaba en el combate. Luego quisieron mostrarlo como un insubordinado. Sin embargo, cuando el oficial le contó lo que sabía al ministro de Defensa, Iván Velásquez, acerca del montaje contra el general Rojas, este lo trasladó al Ministerio en Bogotá.

Acusaciones sin pruebas

Otro punto de la denuncia es insólito. Se asegura que el general Rojas “se reunió con siete desmovilizados en dos fincas, ofreciéndoles beneficios, entre ellos recursos y elementos, a cambio de no dar la totalidad de la información a las autoridades, mostrándolos a los medios de comunicación, afectando de esta manera la sorpresa de una operación militar”.

La acusación es frágil, según peritos que hablaron con SEMANA , entre otras cosas, porque en la selva no entra la señal de telefonía celular. Al contrario, bajo su mando, el general Rojas entregó información de inteligencia sobre Marcos Pacífico.

La pregunta que surge es la siguiente: ¿el general torció a todos esos oficiales y soldados? Cualquier orden operacional para que sus hombres dejaran libre un corredor del narcotráfico, necesariamente, involucraría a otros militares. ¿Por qué no los mencionan? ¿Por qué no los investigan?

“Trabajé por el país y me voy tranquilo”, aseguró el general Fredy Coy, quien fue sacado del Ejército por orden del presidente Gustavo Petro

Contexto: “Trabajé por el país y me voy tranquilo”, aseguró el general Fredy Coy, quien fue sacado del Ejército por orden del presidente Gustavo Petro

Muy grave: la columna vertebral del Ejército no tiene generales en propiedad; otro golpe a las operaciones militares y puntos para la criminalidad

Contexto: Muy grave: la columna vertebral del Ejército no tiene generales en propiedad; otro golpe a las operaciones militares y puntos para la criminalidad

También intentan vincularlo con hechos inapropiados y delictivos frente a sus subalternas. Acerca de una de ellas, aseguran que la acosó sexualmente. Sin embargo, hasta ahora, ella no ha presentado una denuncia en la Fiscalía contra Rojas.

Alerta por chat

Los chats, en poder de SEMANA, son impactantes. Vienen de una línea de celular que la revista se abstiene de publicar para no entorpecer la investigación. “Solo quiero que usted se alerte, que investigue. No quiero nada a cambio”, puntualizó. Y le dio el nombre del ‘tc’, Camilo Andrés Osorio Rodríguez. La fuente le advirtió además que no confiara ni “en el coronel Coca ni en González”.