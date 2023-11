“Es un abuso de poder, corrupción y violación de la ley”: revelaciones en SEMANA sobre el escándalo del comandante del Ejército, general Luis Mauricio Ospina

“No pueden ser usados los instrumentos de inteligencia y contrainteligencia a disposición del Estado ni tampoco los organismos de inteligencia pueden dedicarse a fijar ellos mismos objetivos de inteligencia que no estén enmarcados en la ley (...). Cuando se trata de interceptar comunicaciones de personas debe mediar una orden judicial. Ningún particular puede ser objeto de seguimientos si no existen unos indicios y una misión de inteligencia debidamente aprobada”, sintetizó Juan Manuel Galán.