ACTUALIZACIÓN DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2026:

Con respecto al caso del general (r) Álvaro Vicente Pérez, hay que mencionar que las actuaciones disciplinarias adelantadas por el Ejército Nacional fueron archivadas. Una situación similar ocurrió con los procesos que indagaba la Procuraduría General de la Nación, que ordenó el archivo del caso. Según el oficial en retiro: “No se impuso sanción disciplinaria alguna en mi contra derivada de estos hechos. La situación disciplinaria objeto de aquellas publicaciones quedó jurídicamente definida”.

El Ejército confirmó que dos generales se fueron a vacaciones y luego de cumplir este trámite administrativo dejarán la institución por decisión propia. Se trata del segundo comandante del Ejército, el general Álvaro Vicente Pérez, y el general Ruddy Arias, jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas.

Segundo comandante del Ejército: mayor general Álvaro Vicente Pérez Foto: Ejército Nacional

Para el primer caso, el de Vicente Pérez, es de recordar que el oficial estuvo inmerso en una polémica por haber alojado en instalaciones militares una costosa yegua de su propiedad, hechos por los que estuvo rindiendo explicaciones ante las autoridades competentes.

La Conquista, así es el nombre del equino que tuvo en el ojo del huracán al general Pérez este año, cuando se conocieron varias fotos dentro de instalaciones militares, en las que se le estaban prestando los servicios de manutención.

Tras la polémica, el Ejército inició una indagación interna y, además, los organismos de control iniciaron las actuaciones del caso. Incluso recientemente se conoció que el informe del Comandando General de las Fuerzas Militares, donde se recomendaba retirar del servicio al general Pérez, al parecer había sido engavetado por el comandante del Ejército, el general Luis Ospina.

El pasado mes de agosto, fuentes militares le confirmaron a SEMANA que el comandante del Ejército tenía en su poder un fuerte informe con varias recomendaciones sobre el caso del segundo comandante del Ejército, el general Álvaro Pérez, quien estaba en el ojo del huracán.

En el informe, el Comando General le advertía al Ejército que se habrían cometido posibles irregularidades en el caso del alto mando militar, por lo que recomendaba que se tomaran decisiones inmediatas en el caso del general Pérez.

Dentro de los hallazgos, se evidenció, según las fuentes militares, que habría sido obstaculizada la labor de la inspección del Comando General para recopilar información y que al parecer se habrían manipulado documentos para favorecer al general Pérez.

Hay que mencionar que el general Pérez no es el único alto mando que sale en medio de escándalo. Recientemente se conoció la salida del general Jhon Jairo Rojas, por una investigación de la Fiscalía General de la Nación por presuntos nexos con las disidencias de las Farc.

La Fiscalía lleva el caso del general Jhon Rojas. Foto: Colprensa - Álvaro Tavera

“El uniformado es señalado de presuntas actividades irregulares de carácter operacional, administrativo y personal. En ese sentido, se adelantan tres líneas de acción, la primera estaría relacionada con actos de corrupción en el ejercicio de su cargo en Argelia (Cauca), donde habría tenido nexos con la estructura Diomer Cortés de la Segunda Marquetalia”, dijo la Fiscalía sobre el caso del general Rojas.

Tras estas denuncia, dijo el general Rojas a SEMANA: “Yo ya sabía de lo que posiblemente querían hacer, necesito presentarme a la Fiscalía y, allá, pues hablaré cuál es la situación. No conozco nada de lo que salió hoy, hace dos meses no había nada, la semana pasada no existía nada, toca mirar las fechas de cuándo es lo que están diciendo porque yo tuve diferentes cargos y no conozco la denuncia”.

General John Jairo Rojas Gómez. Foto: Ejército Nacional

Así mismo indicó: “Lo que les digo es que tengo la conciencia tranquila. Por donde me miren la declaración de renta mía, desde que estoy declarando, tiene el reporte de todos los años y de lo que yo tengo actualmente, mi familia; cualquier general en su mandato no logra la captura y neutralización de 50 cabecillas en el Cauca que están allá registrados y visibles y yo soy el general que llevó las tropas al cañón del Micay”.

Sobre sus presuntos nexos con organizaciones criminales manifestó: “Yo soy un general que envié batallones y adelanté las operaciones, Niego los nexos con la Segunda Marquetalia, yo los combatí, eso está registrado; soy el de los mayores resultados en la historia en el Cauca, que lo miren, son 50 cabecillas neutralizados”, agregó el general Rojas.