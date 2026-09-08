Yegua ‘la Conquista’ del general Álvaro Pérez estaría en la Escuela de Equitación desde el 2022

ACTUALIZACIÓN DEL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2026:

Con respecto al caso del general (r) Álvaro Vicente Pérez, hay que mencionar que las actuaciones disciplinarias adelantadas por el Ejército Nacional fueron archivadas. Una situación similar ocurrió con los procesos que indagaba la Procuraduría General de la Nación, que ordenó el archivo del caso. Según el oficial en retiro: “No se impuso sanción disciplinaria alguna en mi contra derivada de estos hechos. La situación disciplinaria objeto de aquellas publicaciones quedó jurídicamente definida”.

Caracol Radio publicó en primicia la denuncia de que el general, Álvaro Pérez, habría tomado como guardería la Escuela de Equitación para una de sus yeguas llamada ‘la Conquista’.

Detalla el medio tras una conversación de un grupo de WhatsApp, llamado ‘Equipo de Trabajo Esume’, que el general Pérez habría guardado a su yegua en la Escuela de Equitación desde el 2022.

En el chat se evidencia un reporte que entrega un uniformado sobre las 9:09 p. m. el 23 de diciembre de 2022.

Fuentes del Comando General le confirmaron a SEMANA que quien debe tomar una decisión sobre la continuidad o no en el Ejército del polémico general Álvaro Pérez es el general Ospina. Foto: Suministradas a Semana A.P.I.

“Buenas noches, con el permiso de mi coronel, reporto la evaluación reproductiva que realiza a esta hora mi CT Castillo a 5 yeguas (Osaka, Elba, Conchita, Joya, Selim y Conquista)”.

#JUDICIAL Se complica la situación para el segundo comandante del @COL_EJERCITO, general Álvaro Pérez. Chats en poder de @CaracolRadio evidenciarían que habría usado a la Escuela de Equitación como guardería de su yegua, llamada ‘La Conquista’, desde el 2022. Vía @LuisErnestoC96 pic.twitter.com/w8aDal4Osy — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 13, 2023

¿Se complica la situación para el General Pérez?

De acuerdo con la información de Caracol Radio, según los chats entre los militares de esa Escuela ´´se demostraría que a la yegua la hacen pasar como animal fiscal, es decir, los gastos de veterinaria, alimentación y manutención de ‘la Conquista’, estarían a cargo del Ejército´´.

¿Escándalo en el Ejército? General habría usado instalaciones militares para guardar un caballo de su propiedad

Asimismo, destacan que se ´´conoció que la Inspección de las Fuerzas Militares de Colombia está indagando sobre esta situación, incluso, sobre denuncias de miembros de la Escuela de Equitación que dicen estar aburridos de traslados y maltratos por parte del general Pérez´´.

Foto referencial de un caballo. Foto: Archivo particular

Antecedentes

La última semana del mes de junio, al Ejército y al Comando General de las Fuerzas Militares llegó una denuncia sobre un presunto abuso de su cargo que estaría haciendo el segundo comandante del Ejército, el general Álvaro Pérez. El reporte, que llegó de manera anónima, pero con pruebas a los despachos militares, indicaba que el general Pérez estaría utilizando las instalaciones de la Escuela de Caballería para la manutención de un fino caballo de su propiedad.

En su momento, SEMANA consultó con fuentes militares e indicaron que en efecto se había abierto una investigación para determinar si la versión que involucraba al segundo comandante era cierta o falsa. Este viernes (23 de junio de 2023), este medio de comunicación quiso conocer la versión del general Pérez Duran sobre los hechos denunciados.

El oficial fue esquivo con los medios de comunicación y no quiso contestar las preguntas que se le hicieron sobre el asunto de la Escuela de Caballería. En el recorrido, antes de que se subiera a su camioneta con escolta militar, Durán dijo que “yo ya puse todo a disposición de los entes investigativos”.

Primicia: general que enfrentó a la primera línea en Cali, es nombrado segundo comandante del Ejército

Al preguntarle luego por cuál había sido su papel en el cuestionado contrato para la compra de 55 vehículos militares por un valor superior a los 300 millones de dólares, denuncia revelada por SEMANA, el oficial se montó en su camioneta y le cerró la puerta a la prensa sin responder preguntas.

Al no tener respuestas concretas del oficial, SEMANA le preguntó al ministro de la Defensa, Iván Velásquez, por la situación del general Pérez e indicó que “está iniciada, en curso y con todo el impulso, la investigación respecto de todos esos temas relacionados con el general Pérez. El general Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, ha dispuesto de una investigación especial que amerita el rango y su posición del general Álvaro Pérez y esperamos los resultados de la investigación para hacer un pronunciamiento en específico”.

También dijo el ministro que, mientras se reciben los resultados de la investigación, el general permanecerá en el cargo.

El segundo comandante del Ejército, el general Álvaro Pérez, se encuentra en el ojo del huracán por presuntos malos manejos de recursos públicos. Foto: SEMANA

¿Escándalo en el Ejército? General habría usado instalaciones militares para guardar un caballo de su propiedad

El Comando General de las Fuerzas Militares ordenó una inspección para verificar una denuncia que llegó al Ejército, en donde se señala que el general Álvaro Vicente Pérez Durán habría usado las instalaciones de la Escuela de Equitación para la manutención de un caballo de su propiedad.

La denuncia sobre el posible uso de una instalación militar para beneficio propio se conoció luego de las fuertes declaraciones que entregó el ministro de Defensa, en las que le hizo un fuerte llamado de atención a la Fuerza Pública por haber permitido que las disidencias de las Farc inauguraran obras públicas en zona rural de Tibú, en Norte de Santander.

“A la Fuerza Pública le corresponde garantizar la vida en libertad de las comunidades”, dijo el ministro durante la ceremonia en la que ascendieron de grado, de teniente coronel a coronel, a seis integrantes del Ejército; seis capitanes de fragata a capitán de navío, y seis del cuerpo de infantería de marina, de teniente coronel a coronel.