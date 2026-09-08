El Comando General de las Fuerzas Militares ordenó una inspección para verificar una denuncia que llegó al Ejército, en donde se señala que el general Álvaro Vicente Pérez Durán, habría usado las instalaciones de la Escuela de Equitación para la manutención de un caballo de su propiedad.

Foto referencial de un caballo. Foto: Archivo particular

La denuncia sobre el posible uso de una instalación militar para beneficio propio se conoció luego de las fuertes declaraciones que entregó el ministro de Defensa, en las que le hizo un fuerte llamado de atención a la Fuerza Pública por haber permitido que las disidencias de las Farc inauguraran obras públicas en zona rural de Tibú en Norte de Santander.

“A la Fuerza Pública le corresponde garantizar la vida en libertad de las comunidades”, dijo el ministro durante la ceremonia en la que ascendieron de grado, de teniente coronel a coronel, a seis integrantes del Ejército; seis capitanes de fragata a capitán de navío, y seis del cuerpo de infantería de marina, de teniente coronel a coronel.

Impresionante operativo del Ejército y Policía deja tres integrantes del Clan del Golfo muertos, dos heridos y uno capturado. Foto: Ejército Nacional

“Quienes no están interesados en la paz, quienes no están comprometidos con la paz, serán derrotados militarmente. Y con respecto a todos, interesados o no interesados en la paz, a todos quitarles los recursos que obtienen de las actividades delictivas”, manifestó el ministro Velásquez.

“Tienen una gran responsabilidad ustedes. Reafirman ese compromiso que implica, además, un relacionamiento especial con la población, que permita diferenciar esa población que hemos visto instrumentalizada por las organizaciones criminales, de personas que estén integrando las organizaciones, porque la población instrumentalizada, la población que sufre la acción de esas organizaciones, tiene que ser protegida, y tenemos que buscar precisamente que esa población pueda vivir en libertad”, le dijo el ministro a los recién ascendidos oficiales.

Condecoración policía y ejercito Foto: Ministerio de Defensa

“Hay extensas zonas del país en las que las organizaciones ilegales tienen una presencia, amenazan Juntas de Acción Comunal, desplazan liderazgos sociales, imponen sus propios liderazgos, y eso no puede continuar (…). Tenemos que recuperar la institucionalidad en su conjunto, con una acción integral, que se desarrolla desde las Fuerzas Armadas, y la que tiene que desarrollar también el Gobierno, desde sus programas y su presencia en las comunidades”, añadió.

En su discurso ante los recién ascendidos, el titular de la cartera de Defensa manifestó que un aspecto central de la Política de Seguridad y Defensa de este Gobierno es la desarticulación de las estructuras criminales, “tarea en la que ustedes [la Fuerza Pública] tienen un papel fundamental”.

“Esa tarea de desarticulación va en dos direcciones: de un lado, en las acciones en cumplimiento del deber constitucional que tienen todos los soldados de la Patria, el deber constitucional de reprimir todas las manifestaciones criminales, de afectar por la fuerza que les da la Constitución de la República, someter a todos aquellos que no están en el camino de la paz, que no tienen interés en la paz”, dijo Velásquez.

Respecto al caso del general (r) Álvaro Vicente Pérez, hay que mencionar que las actuaciones disciplinarias adelantadas por el Ejército Nacional fueron archivadas.

Una situación similar ocurrió con los procesos que indagaba la Procuraduría General de la Nación que ordenó el archivo del caso. Según el oficial en retiro: “no se impuso sanción disciplinaria alguna en mi contra derivada de estos hechos. La situación disciplinaria objeto de aquellas publicaciones quedó jurídicamente definida”.