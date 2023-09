“Estoy tranquilo, pero hay algo detrás de mi salida”: general Jhon Rojas, tras denuncias de alianza con disidencias de Farc y acoso sexual

Tras los graves señalamientos, el general Rojas dijo a SEMANA que, “yo ya sabía de lo que posiblemente querían hacer, necesito presentarme a la Fiscalía y allá, pues hablaré cuál es la situación, no conozco nada de lo que salió hoy, hace dos meses no había nada, la semana pasada no existía nada, toca mirar las fechas de cuando es lo que están diciendo, porque yo tuve diferentes cargos y no conozco la denuncia”.