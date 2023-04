Urgente: presidente Petro le pedirá a Joe Biden que levante las sanciones a Venezuela. ¿Beneficiará a Nicolás Maduro?

Al término de su declaración en el foro de las Naciones Unidas (ONU) sobre la protección de la comunidad indígena que se desarrolló en Nueva York, el presidente de la República, Gustavo Petro, señaló que le pedirá al mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, que levante las sanciones contra Venezuela, hecho que beneficiaría al señalado régimen de Nicolás Maduro.

El jefe de Estado señaló que uno de los objetivos de convocar a una gran cumbre internacional en Bogotá para el próximo 25 de abril es lograr destrabar las conversaciones de México para superar la crisis política y social en Venezuela.

“Es un tema a dialogar, se va a realizar una cumbre –prácticamente en una semana en Bogotá– de cancilleres europeos, también de los Estados Unidos, de muchos gobiernos de Latinoamérica en pos de destrabar las negociaciones que viene realizando Venezuela”, sostuvo Petro.

Y agregó el jefe de Estado: “Con un objetivo de que no haya sanciones, de que haya mucha más democracia en Venezuela, más democracia, cero sanciones y es el objetivo de la conferencia”.

El presidente de la República, Gustavo Petro, señaló que le pedirá al mandatario de Estados Unidos que levante las sanciones contra Venezuela. - Foto: Twitter: @infopresidencia

El encuentro de alto nivel entre el presidente Petro y Biden se llevará a cabo el jueves 20 de abril en Washington, en el cual se abordarán temas de interés binacional, entre los que se destacan aspectos relacionados con la migración, la ‘paz total’, la crisis climática y la lucha contra las drogas.

El canciller Álvaro Leyva aseguró que Nicolás Maduro está dispuesto a “una salida democrática” en Venezuela.

El canciller Álvaro Leyva dio detalles del encuentro convocado por el presidente Gustavo Petro recientemente para ayudar a Venezuela a volver a la comunidad internacional. Según Leyva, la idea del mandatario y del Gobierno colombiano es “convocar a una reunión con países de América Latina y Europa para propiciar el diálogo que debe continuar en México”, afirmó Leyva.

Asimismo, el canciller reconoció que el propósito de esos encuentros sería buscar una “salida democrática” a la crisis venezolana y que en eso “coincide plenamente el presidente Nicolás Maduro”.

El canciller colombiano dijo que no se trata de solo un encuentro de la izquierda venezolana, sino que se invitará a la oposición. - Foto: Cancillería

“Sobre unas reglas del juego, están por diseñarse, pero creo que es una gran noticia”, aseguró Leyva. Aclaró que por ahora falta ultimar detalles de la fecha y el lugar del encuentro, a pesar de que inicialmente se había hablado de que sería en Bogotá. “Obviamente, también tenemos que ver cuál es la mejor fecha, pero estamos en esas”, aseguró el canciller.

Por otro lado, dijo que no se trata de solo un encuentro de la izquierda venezolana, sino que se invitará a la oposición. “El presidente Petro los va a invitar”, señaló Leyva. “Porque naturalmente la salida política es con todos”, complementó el canciller.

El ministro de Relaciones Exteriores fue enfático en que este diálogo es propiciado por Gustavo Petro y que el mandatario estaría tomando el liderazgo de esa cumbre y el restablecimiento de Venezuela en el panorama internacional. “Cosa que yo aplaudo, con el ánimo que se reanuden las conversaciones políticas en México”, afirmó.

Según el Gobierno de Colombia, el propósito de esos encuentros sería buscar una “salida democrática” a la crisis venezolana y que en eso “coincide plenamente el presidente Nicolás Maduro”. - Foto: AFP/Fotomontaje:SEMANA

El canciller aseguró que a ese encuentro asistirán representantes de Estados Unidos y de otros países de Latinoamérica y Europa.

“Lo del Sistema Interamericano, el presidente Maduro ha dicho que él regresa al sistema interamericano, lo ha manifestado públicamente y lo hizo en una de las visitas después con el presidente Petro en donde hubo una rueda de prensa. Habló él primero y tomando la iniciativa, dijo: ‘Esto se hace dentro del Sistema Interamericano’”, aseguró el ministro.

Leyva señaló que en la visita que tuvo a Washington recientemente, en la que conversó con el secretario de Estado, Antony Blinken, se puso la idea sobre la mesa y que el país norteamericano estaría dispuesto a enviar a un representante.

Asimismo, se ha dicho que Maduro podría estar presente para el encuentro, pero el canciller afirmó que por ahora está descartado que llegue a venir a Colombia.

“Por ahora no. Yo que sepa él no lo ha pensado, no sé eventualmente qué pueda suceder, cada día trae su afán, pero en este momento no”, aseguró el ministro.

Maduro podría estar presente para el encuentro, pero el canciller afirmó que por ahora está descartado que llegue a venir a Colombia. - Foto: Tomada del Twitter @NicolasMaduro

El evento había sido anunciado por Petro hace unos días. “Convocaré en Colombia una conferencia internacional con el objetivo de construir la hoja de ruta que permita el diálogo político efectivo de la sociedad y el Gobierno venezolano”, afirmó el mandatario.

Desde la Presidencia informaron que el objetivo de esta reunión sería destrabar las conversaciones entre el chavismo y la oposición que se vienen adelantando en México.

“Reabrir caminos y construir una hoja de ruta para estimular y apoyar el diálogo entre la oposición venezolana, la sociedad civil de ese país y el Gobierno de Venezuela”, informaron. Además, se conoció que una de las condiciones que se le exigiría al oficialismo de ese país es liberar a los presos políticos.

La reunión se la habría planteado Petro a Maduro en la pasada reunión entre ambos, el pasado jueves 23 de marzo, en la que también estuvo Leyva.