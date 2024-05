Urgente: Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, entrega 30 folios de evidencias a la Fiscalía. Ya lo citaron a interrogatorio

Sneyder Pinilla se convirtió en una especie de garganta profunda del gobierno del cambio. El exsubdirector de la UNDGR prendió su ventilador y decidió contar lo que sabía. En una entrevista en SEMANA narró con detalles el nivel de corrupción al que se llegó en la entidad en la que trabajaba y cómo se utilizó la plata de los colombianos en aceitar las grandes reformas del presidente Petro en el Congreso.

Pero este martes, Pinilla fue mucho más allá y entregó a la Fiscalía las evidencias que tiene en su poder. Se trata de 30 folios en los cuales hay información determinante para adjudicar responsabilidades a quienes participaron en ese entramado.

Pinilla ya tiene cita además para contar su versión ante el ente acusador. La diligencia se llevará a cabo los días 12 y el 13 de junio. La defensa del exfuncionario había advertido hace unos días que existía un Plan Tortuga en la Fiscalía, que no había permitido que la información que tenían en su poder llegar a ser tratada por las autoridades.

“Quien tiene que armar el rompecabezas es la Fiscalía, incluso por eso el logo de la misma entidad, una ficha de un rompecabezas; la idea es que no se desinforme, porque no se puede advertir la calidad de los abogados, un asunto protegido por estatutos internacionales que guardan relación con derechos humanos, es una defensa de confianza”, dijo el abogado Gustavo Moreno, representante legal de Sneyder Pinilla.

Pinilla fue el primero que mencionó nombres y montos concretos del escándalo de los carrotanques y que salpicó a muchos altos funcionarios del Estado. En su entrevista con Vicky Dávila, confesó que su entonces jefe, Olmedo López, le ordenó entregarle 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.

A Calle aseguró que le dio la plata directamente. “Él vive en el edificio K62, en Montería, eso nunca se me va a olvidar. Yo mismo le entrego a él, me espera su esquema de seguridad. Llego a un ascensor, subo al apartamento, y en el apartamento le hago entrega del dinero y me voy”, relató.

Con Name, aseguró que la entrega se hizo a través de la ex consejera presidencial, Sandra Ortiz. “Ella era la mensajera, por eso es importante en el proceso. La doctora Sandra fue la mensajera para el tema de Name, para nada más. Fue la persona que Name destinó para que se hiciera la entrega”, aseguró.

La estrategia, según Pinilla, era clara: contratos a cambio del voto por las reformas. “Era una política de Estado”, aseguró Pinilla.

El exfuncionario también habló del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco. “Para nadie es un secreto que él es el que maneja los temas del Congreso. Sé que en una o dos oportunidades se reunió con él, que es de donde realmente nace toda esta situación (...). El doctor Olmedo me da la orden de organizar unos temas y, pues, yo le hago caso y transmito las órdenes que él tiene y hago que se vuelvan una realidad”.

